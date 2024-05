Ustavno sodišče zavrnilo predlog za zadržanje referenduma o prostovoljnem končanju življenja

Ustavno sodišče je na seji zavrnilo tudi predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti odloka vložili v SDS in NSi. Obenem je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno, so sporočili z ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče je sklep sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodniki Klemen Jaklič, Rajko Knez, Rok Svetlič in Marko Šorli. Sodniki Jaklič, Knez in Svetlič so dali odklonilna ločena mnenja, sodnik Rok Čeferin pa je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Že pred tem je ustavno sodišče zavrnilo tudi predlog omenjenih opozicijskih strank za zadržanje izvedbe posvetovalnega referenduma o rabi konoplje. Volivci bodo torej v nedeljo, 9. junija, lahko podali svoj glas na treh posvetovalnih referendumih, ob omenjenih še glede preferenčnega glasu na volitvah v DZ.

Vsebinske odločitve še ni

Odloke o razpisu vseh treh posvetovalnih referendumov je DZ sprejel 25. aprila. V SDS in NSi so že dan po odločitvi DZ napovedali, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo dveh odlokov.

Referendumu o prostovoljnem končanju življenja nasprotujejo, ker menijo, da je v nasprotju z ustavnim določilom o nedotakljivosti življenja. Pri referendumu o rabi konoplje pa so opozorili na procesne nepravilnosti, saj sta v državnozborskem postopku iz enega nastali dve vsebinsko drugačni vprašanji, ki bi po mnenju opozicije morali biti predmet dveh referendumov. Nasprotujejo tudi izvedbi referendumov hkrati z evropskimi volitvami 9. junija.

Ustavno sodišče je doslej obravnavalo le predloga za začasno zadržanje izvrševanja odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov. Vsebinsko pa o ustavnosti torej še ni odločilo.