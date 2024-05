Parakolesarji: štartali so v Radgoni, končali bodo v Novem Sadu

Na praznični binkoštni ponedeljek se je s krajšo slovesnostjo v Termah Bad Radkersburg v avstrijski Radgoni, začel petdnevni mednarodni dobrodelni kolesarski projekta z naslovom »disAbility Ride«, v okviru katerega bodo trije gibalno ovirani kolesarji, oziroma osebe s posebnimi potrebami, skupaj s spremljevalno ekipo, v petih dneh prekolesarili 500 km skozi štiri države: Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. Med njimi je tudi Andrej Rauter iz Turnišča, ki smo mu v Slovenskih novicah pred leti pomagali preko Krambergerjevega sklada, zaradi česar se je zahvalil tudi ov tokratnem štartu ene njegovih najpomembnejših voženj, za katero je dejal, da bi naredil največjo napako, če se projekta ne bi udeležil. 500-kilometrska vožnja od avstrijske Radgone do Novega Sada v Srbiji, ko (so) bodo prečkali tudi Slovenijo in Hrvaško, je sicer dobrodelen projekt, saj so med potjo proti cilju podarili dve ročni kolesi Varaždinskim toplicam, kjer je bil cilj prvega dneva potepa. Andrej Rotar, Slaven Škrobot in Anej Doplihar so se v projekt disAbility Ride, podali, ker verjamejo, da se da vse, kar se hoče, ne glede na ovire.

FOTO: Oste Bakal

Ljudem, predvsem gibalno oviranim, pa želijo pokazati, da obstaja življenje tudi po nesrečah ali boleznih, so pred odhodom iz Radgone pojasnili novinarjem. »Vsaka nesreča odpre tudi kakšna nova vrata, spoznaš nove ljudi in okolje. Mi bomo poskusili pokazati, da se kljub našim poškodbam da marsikaj doseči v življenju. Predvsem pa, da se življenje odvija naprej tudi po poškodbi in ga je treba živeti s polnimi mislimi in ga izkoristiti,« je dejal eden izmed dveh Slovencev, Hrvatpa je povedal, da je bil tudi sam ob poškodbi zmeden in si ni predstavljal, kaj vse lahko ponuja drugačno življenje. »Na nek način imamo zdaj priložnost navdihovati in motivirati ljudi in zato bomo dve kolesi podarili. Da damo priložnost ljudem, ki so se znašli v težavah.« Tudi »naš« Rotar meni, da je vse mogoče: »Ni tako hude omejitve, da se ne bi mogel človek ukvarjati s športom, tem ali pa katerim drugim, da živiš polno življenje še naprej, čeprav na drugačen način kot pred nesrečo.« Ob tem je Andrej zahvalil tudi Slovenskim novicam in svojemu podjetju Chartago iz Odrancev, ki sta ga »ponovno vrnila v žiljenje in si nikoli ne bi oprostil, če se ne bi udeležil tega in podobnih projektov, zlasti ki so dobrodelni in nekomu pomagajo.«

Dami Zupi in Vanja Varga, člana organizatorja projekta Bike Passion, sta se odločila, da toplicam v Varaždinu podarijo kolesi, prirejeni za športne invalide. V omenjenih toplicah je velik rehabilitacijski center za ljudi s posebnimi potrebami. Eno takšno kolo je vredno približno 7.000 evrov, zato ga želi marsikdo preizkusiti, preden ga kupi. Podarjeni kolesi bosta tako v Varaždinskih toplicah namenjeni za testiranje za ljudi, ki so se s tem izzivom srečali v življenju, je pojasnil Zupi, ki je med drugimi hvaležen županoma obeh Radgon, Urški Mauko Tuš ter Karlu Lautnerju, ter lastnici Klinike v Bad Radkersburgu Maria Theresia in vsem, ki so tako ali drugače pomagali pri izvedbi tega dobrodelnega projetka.

FOTO: Oste Bakal

Projekt disAbility Ride sicer želi pokazati, da so potovanja in avanture mogoče tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Projekt organizira ekipa Bike Passion, to sta Dami Zupi in Vanja Varga, ki izvajata različne kolesarske projekte v regiji in v tujini. Ob odhodu iz avstrijske Radgone so sogovorniki novinarjev bili: Dami Zupi, dobrodelni kolesar in član ekipe Bike Passion, Anej Doplihar, športnik invalid, Slaven Škrobot, športnik invalid, Andrej Rauter, športnik invalid, mag. Michaela Krenn, direktorica Klinike Maria Theresia, Radkersburger Hof, mag. Karl Lautner, župan Občine Radgona/Bad Radkersburg, Urška Mauko Tuš, županja Občine Gornja Radgona. In prav vsi ostali, poleg kolesarjev s posebnimi potrebami so po tiskovni konferenci pospremili kolesarje in spremljevalno ekipo na 5-dnevno, 500 km dolgo, pot in jim zaželeli srečno vožnjo.

Udeleženci pet dnevnega dobrodelnega ročnega kolesarjenja preko štirih držav pod znamko disAbility ride, v organizaciji Damija Zupija (Dobrodelno okrog Slovenije, DOS) iz avstrijske Radgone do Novega Sada v Srbiji, so: paraplegik in paraolimpijec Anej Doplihar iz Slovenije, tetraplegik Slaven Škrabot iz Hrvaške ter Andrej Rauter iz Slovenije, ki ima amputirani obe nogi nad kolenom...Prav on nam je povedal, da DisAbility Ride med drugim želi pokazati, da so avanture in potovanja mogoča za ljudi s posebnimi potrebami. S tem projektom želijo tudi mapirati nastanitve, restavracije in trgovine, primerne za invalide.