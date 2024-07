Zakaj so krize koristne? Ne zapadite v črno luknjo, samo opazujte

Seveda se v kriznih časih, ob težavah, v stiski ali celo v temni noči duše v sebi ne počutimo dobro, toda vedeti moramo, da je pogosto samo to lahko pot do sprememb. Zapomnite si, da kriza ni vaš sovražnik. Ni treba, da jo dojemate tako, saj bo negativna nastrojenost v napornih časih še poglobila neprijetne notranje občutke. Namesto tega poskusite na vse skupaj pogledati širše in bolj dolgoročno.

Pomislite, kaj vas kriza uči. Kam vas želi prestaviti? Katere vzorce in prepričanja stopnjuje, da bi jih presegli? Kaj je globlji namen dogajanja? Ne zapadite v črno luknjo, samo opazujte potek krize. V trenutkih največje bolečine ohranite zavedanje, da je vse to minljivo, prehodno stanje, turbulenca, po kateri boste spet pristali na trdnih tleh. Izgubili ne boste ničesar, kar vam pripada, odšlo bo samo tisto, kar vas zadržuje na mestu, vam škodi ali že na začetku ni bilo namenjeno, da ostane v vašem življenju. Ko se tega zavedate in dojamete, da bolečine ne prinaša trenutna resničnost, ampak vaše upiranje neželenim okoliščinam, se lahko črni oblak negativnega razpoloženja dvigne. Čutite se spet povezani s sabo, se prepustite toku in zaupate sebi ter vesolju, da se vse odvija v vaše najvišje dobro.