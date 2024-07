Vsi smo povezani: v vesolju in v nas je verjetno več, kot morda zavestno priznavamo

Gregg Braden, duhovni učitelj in raziskovalec, pravi, da smo prek božanske matrice vsi povezani na najintimnejši način, bolj, kot si lahko predstavljamo. »Če smo v resnici več kot zgolj naključni mimoidoči opazovalci, ki opazujemo svoje življenje in kako se 'odvija' svet okoli nas, koliko 'več' pravzaprav smo?« se sprašuje.

Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste želeli nekoga poklicati po telefonu, a ste ugotovili, da je ta oseba že na liniji, ko ste dvignili slušalko ...? Kolikokrat ste že zaznali, da uživate v nekem trenutku na hrupni ulici, v veleblagovnici ali na letališču, ter imeli pri tem skrivnosten občutek, da ste že bili na tem mestu in s temi ljudmi ter počeli prav to, kar počnete tisti trenutek? V takih trenutkih povezanosti in primerih déjà vuja ugotovimo, kako spontano presegamo omejitve, ki nam jih vsiljujejo fizikalni zakoni. V teh kratkih trenutkih se spomnimo, da je v vesolju in v nas verjetno več, kot morda zavestno priznavamo.

To je ista moč, ki nam pove, da smo na svetu več kot le opazovalci. Smo ustvarjalci – in celo več kot to, povezani ustvarjalci smo. Prek božanske matrice sodelujemo v nenehni spremembi, ki življenje navdaja s smislom.