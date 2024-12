Vse se začne v notranjosti

Naučite se biti v svojem osnovnem stanju, v domači frekvenci, da se naučimo ločiti razliko med tem in obupom, ki ga prevzemamo iz okolice ob slabih novicah, svetujejo guruji. Nato začnimo izbirati svojo frekvenco in ne predajajmo moči drugim, nehajmo misliti, da obstaja zunanji svet, saj je vse samo naše zrcalo, hkrati pa smo povezani z vsem, ker je vse eno. Ne smemo pozabiti niti, da imamo veliko pomoči, nismo izolirani, da svet začne delovati na sodelujoč način, ko uredimo svojo energijo, ko spravimo polje okoli sebe v pravo frekvenco, priložnosti pridejo, ljudje, ki se ujemajo s to vibracijo, stvari veliko laže tečejo, a vse se začne iz naše notranjosti.

Nenehno se razvijamo. Najprej je treba razumeti, da ima vsak svojo zgodovino, ki vključuje vsa pretekla življenja. Vsi smo počeli veliko stvari in imamo veliko znanja, veliko smo trpeli in se učili o bolečini in srcu. Imamo tudi linijo prednikov, ki si sledi po DNK. Poleg tega imamo svojo skupino duš, ljudi, ki so na isti frekvenci kot mi – torej imamo vse, kar potrebujemo.

Vsak ima svojo zgodovino, ki vključuje vsa pretekla življenja. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

V resnici sploh nismo omejeni. Lahko gremo skozi različne faze v življenju, ko oddelamo družinsko karmo, nato karmo iz preteklih življenj in obdobja, ko smo odprti za vse. Nekateri ljudje, če pogledate okoli sebe, so že postali neomejeni, nadarjeni, genialni, nimajo omejitev in ne poznajo ločenosti, zato so sposobni živeti vse, kar se želi izraziti skoznje.

Naše poslanstvo

Naša duša se zaveda svojega poslanstva. Morda smo živeli veliko življenj kot ženska in nismo razumeli, kako imeti dobro partnersko razmerje, zato moramo v tem življenju ustvariti dober odnos, da uravnamo svojo žensko in moško energijo. Ne gre za to, da strogo vnaprej načrtujemo pot, ampak da se naši primanjkljaji uravnovesijo s pravimi izkušnjami na naravno, iz polja, ko živimo. Če se ne zavedamo tega, se lahko potrebe po uravnoteženju izravna na presenetljive načine, pride skozi zadnja vrata – nekaj kaotičnega se nam zgodi ali se zgodi kot napaka, pogosto šele potem vidimo, za kaj je šlo. Obstajata red, razumnost v tem, kako duša manifestira življenje, a pogosto ne vidimo njenega celotnega načrta. Naš življenjski namen je uravnotežiti sebe in različne odlike sebe, posebno ko se srečujemo s polarnostjo nečesa in moramo uravnotežiti drugo stran. To so pogosto naše življenjske lekcije.

Ko čutimo napetost ali strah, ki se nas želi polastiti iz okolja, moramo spustiti, čutiti, kar čutimo, zaupati svoji energiji, da nas bo postavila nazaj v našo lastno frekvenco, če ne bomo sledili kolektivnim vzorcem. Če je naše telo napeto, četudi nismo v stresu in ni nič narobe, je to morda znak, da bi se bilo dobro okopati, sprehoditi, biti v naravi, razširiti svojo avro, da spet najdemo ravnovesje. Veliko novih načinov je, kako lahko uravnavamo, delamo z energijo in jo uporabimo. Opazujmo, kaj deluje za nas.