Nasvet gurujev: vse je v naši frekvenci in vibraciji

Ni vseeno, na kaj smo naravnani. Nenehno namreč oddajamo in prejemamo energijske signale iz okolja ter se ves čas spreminjamo. Vsak večer, ko zaspimo, na neki način umremo in se zjutraj znova rodimo – nismo več isti človek kot prej, pravijo guruji. Tudi čez dan, ko na nekaj reagiramo, nismo enaki kot pred petimi minutami, ves čas se nadgrajujemo, smo kot kalejdoskop, ves čas v pretoku, v nastajanju in se preprogramiramo, ker smo podaljšek vesolja, ki se tudi nikoli ne zaključi in ni omejeno.

Ko se rodimo, se sicer odločimo za glavno linijo dogodkov, ki jih želimo izkušati, toda nič ni fiksno, saj ne bi bilo smiselno, če bi bilo vse vnaprej določeno. Tako si sami sproti rišemo svoje življenje, če pristanemo na to, da se determiniramo sami ali nas nekaj od zunaj, pa to pomeni, da smo ujeti v matrico.

Pri prehodu v peto dimenzijo ne gre za to, da bo nastal nov planet, se bomo nekam deportirali in bo nastopila zlata doba. Naše življenje ne poteka na eni ravni – vse linije potencialnih dogodkov, ki obstajajo, so že tukaj, v tem trenutku, mi pa izbiramo, katero različico bomo izbrali in živeli. Tretja dimenzija je sistem, v katerem delujemo večinoma z umom, kar ni naša primarna energija, v peti pa povsem drugače. Razumeti moramo, da so naše telo, celice, možgani, naša realnost nekakšen hologram, ki ga ustvarjamo sami s svojimi čustvi, frekvenco, stopnjo zavesti, prepričanji in svojo naravno energija.

Sami kreiramo svoje življenje. FOTO: Flyparade/Getty Images

Za kreiranje resničnosti niso najpomembnejša prepričanja, ampak naši odzivi in frekvenca govora. Ko si na avtopilotu, deluješ avtomatsko in govoriš z določenim tonom glasu. Ta se poveže s češeriko in sledi reakcija. Naši odzivi na vseh ravneh so zelo pomembni, saj puščajo energijski odtis v matrici, v kateri živimo. Če želiš ustvariti drugačen rezultat, moraš torej ravnati in govoriti drugače, z drugačnim tonom glasu.

Ton, s katerim kaj izrečemo, je frekvenca, s katero se lahko povežemo z določeno različico resničnosti. Že zjutraj zato ležemo in z glasom, mrmranjem aktiviramo grleno čakro ter se povežemo s tretjim očesom, da bomo svoj kalejdoskop, ki ustvarja in je povezan z zgornjim kvantnim svetom, usozvočili s tem, kar želimo ta dan.

V tretji dimenziji človek ne verjame, da mu bo dano vse, kar potrebuje, ampak je ves čas v borbi in tekmovanju. Če si v sozvočju z vesoljem in odpiraš grleno čakro, pa vedno bolj jasno vidiš in čutiš, kako se odzivaš čez dan, saj si bolj povezan s sabo, vse postane bolj lahkotno in enostavno. S spolnim užitkom si lahko spremeniš tudi ostale dele življenja, saj si tako močno dvigneš vibracijo in napolniš eterično telo, da vibriraš drugače. Vse, pri čemer čutiš strast, tek, delo, hobi, vse, kar te napolni in si pri tem navzoč v trenutku, lahko poskusiš čim bolj širiti ter biti čim več časa v tem, saj lahko z zvišano vibracijo, ki se ob tem poraja, omiliš druga področja, ki so morda problematična.