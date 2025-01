Veliki družbeni premiki in spremembe

Ko menjajo znamenje hitri planeti, čutimo to subtilno kot spremembo energije. Ko je več planetov v ženskih, negativnih znamenjih (zemeljskih in vodnih), smo ljudje bolj introvertirani, delujemo po rutini, ustaljenih principih, bolj počasi. Sledimo drugim, smo manj samostojni. Ko je na nebu več planetov v moških, pozitivnih znamenjih (ognjenih in zračnih), smo bolj prodorni, hitri, aktivni, odprti in ustvarjamo življenje iz sebe, bolj drzno in inovativno. Hitri planeti barvajo krajše obdobje, počasni, ki se dolgo zadržijo v določenem znamenju, družbeno klimo, hkrati opisujejo generacijo, ki se pod njimi rojeva. Na družbeni ravni imamo, ko je veliko planetov v ženskih znamenjih, večjo moč konservativne, desne stranke. Ko je prevlada moških znamenj, pridobijo moč bolj liberalne, leve stranke. Eno je energija ohranjanja in tradicije, drugo svobode in napredka.

Zdaj smo imeli dolga leta vse tri transsaturnovce v negativnih ženskih znamenjih, a bodo vsi trije vstopili v moška, pozitivna znamenja do maja 2026.

Pluton je jeseni 2024 dokončno vstopil v vodnarja, kjer bo ostal do leta 2044, 20 let. Vodnar je zračno moško znamenje, prinaša čas, ko nas bo porinilo v novo, drugačno, nas spodbujalo, da gradimo nov svet. Prinaša poplavo ideologij, vedno večjo potrebo po svobodi, povezovanju za skupno dobro, moč znanosti, tehnologije, večjo moč globalizma in liberalnih predstav. Negativno je, da nas lahko odnese preveč v intelektualno in pozabimo svoje korenine, temelje in telo.

Tehnologija bo še napredovala. FOTO: Thomasandreas/Getty Images

Neptun potuje po ribah do januarja 2026. Čeprav je tam doma, nas je držal v pasivnih energijah. Filmi so bili nerealistični, farmacija je dobila več moči, droge so preplavile svet. Migracije so tudi povezane z Neptunom v ribah – slediti idealom, prečkati oceane, da bi uresničili svoje sanje. Prehod Neptuna v ovna bo porezal krila tako farmaciji kot poplavi duhovnosti. Vojna proti drogam se bo okrepila. Oven je bojevito ognjeno znamenje, a tudi prvo, ki ga povezujemo s pionirsko energijo, tako bo na ravni farmacije, zdravstva, duhovnosti, umetnosti, morskega prometa ogromno novosti. Neptun bo v ovnu do leta 2039.

Uran je vstopil v bika 2019 in prinesel glasno soočanje z vremenskimi spremembami. Je planet napredka in svobode, v biku se ne počuti najbolje. Kot bi bili ujeti v tradicijo, ne pusti nam iti naprej. Govori o spremembah, vezanih na moč valut, težavah z naravo, kmetijstvom, hrano. Uran bo prestopil v dvojčka aprila 2026 in prinesel moč misli, svobode, razvijal nove vrste komunikacije, velik tehnični razvoj, vezan tudi na promet. Hiter bo premik v elektronski svet in avtomobile na elektriko. Prinaša spremembe v šolstvu, izobraževanju, več bo izobraževanja na daljavo, v šolske klopi bodo na dnevni ravni vstopili računalniki. Težava je lahko, da bomo preveč v zraku, premalo prizemljeni, stabilni, preveč mentalni. Uran bo v dvojčkih do leta 2033.