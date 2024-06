Vaja za sprostitev: Začutili boste, da je vse eno in je vse tako, kot mora biti

Spodnja vaja se vam bo pomagala povezati s sabo, z njeno pomočjo se boste vrnili v svoj center, umirili, prizemljili in odprli kozmosu. Odpadli bodo strahovi in dileme zunanjega sveta. Začutili boste, da je vse eno in vse, kar se dogaja, tako mora biti. V temni sobi sedite pred prižgano svečo.

Poskrbite, da boste imeli mir in vas ne bo nihče motil. Glejte jo in opazujte, kako je vaša pozornost kot njen plamen – beži sem ter tja, v vse smeri. Povabite svoj um, naj bo le opazovalec, ko se osredotočite na vdihavanje. Poiščite prostor na vrhu diha, ko so pljuča udobno polna, za trenutek ostanite tam in si tiho ponovite:

»Jaz sem ...« Ko izdihnete, zaznajte, kako vaš dih vznemiri plamen sveče. Sprostite ves zrak iz pljuč in se na dnu diha za hip ustavite ter tiho ponovite: »… svoj dih.« Ponavljajte vajo pet minut ter sčasoma podaljšujte trajanje vdiha in izdiha. Odprite oči, ko boste začutili, da ste pripravljeni.