Sodobna hipergamija: to danes večina išče pri partnerju

Nova raziskava spletne strani za iskanje partnerja Seeking je odkrila, da samski v iskanju sorodne duše iščejo nekoga z visokimi intelektualnimi in kulturnimi standardi.

Čustvena inteligenca je označena kot ena najvišjih vrednot. 31 odstotkov vprašanih je povedalo, da je to lastnost, ki jo pri partnerju najbolj cenijo. Sledila sta dobra intelektualna stimulacija in občutek za stil.

FOTO: Mavo/Shutterstock

Tradicionalno hipergamijo - gre za izraz, ki opisuje iskanje partnerja, ki ima isti ali višji socialno-ekonomski položaj, je nadomestila moderna hipergamija.

»Ta zaobjema premik k drugačnim vrednotam, med njimi v ospredje stopa osebnostna rast in splošni doprinos v razmerje ter življenje nasploh. Dandanes so ambicije, status in premoženje še vedno pomembni, a to niso edine kvalitete, ki jih nekdo pričakuje v zvezi.

Prav tako je namreč pomembno najti partnerja, ki dopolnjuje življenje in omogoča osebnostno rast,« je pojasnila Emma Hathorn, interna strokovnjakinja za zmenke pri omenjeni spletni strani.

FOTO: Gettyimages

»V teoriji to pomeni, da osebe na zmenkih iščejo sočloveka, ob katerem bi se lahko osebnostno razvijale, ne pa zgolj osnovale razmerja, ki zagotavlja določen družbeni položaj in varnost z materialnega vidika,« je za Indy100 povedala Hathronova.