Uspešna vzgoja otrok: naj ne bežijo pred težavami

Psihologi pravijo, da se vse začne s časom, ki ga namenite otrokom. Poslušajte njihove težave in skrbi, pohvalite dosežke in cilje, zanimajte se za njihove hobije, saj vas to povezuje z njimi in jih uči biti pozorni do drugih. Znova in znova jim povejte, kaj vam pomenijo.

Naučite jih, naj ne bežijo pred težavami, ampak se soočijo z njimi. Če želijo npr. opustiti športno dejavnost, vprašajte, zakaj in kako bo to vplivalo na ekipo. Če vztrajajo, jim pomagajte najti nov hobi. Prosite jih, naj vam pomagajo pri vsakdanjih opravilih, in se jim zahvalite za to, saj s tem spodbujate sočutje, hkrati pa se čutijo pomembne in cenjene.

Pomagajte se jim soočiti z negativnimi čustvi, namesto da jih potlačijo, da bodo tudi v odraslosti čustveno bolj stabilni. Pokažite jim, da je svet velik in zanimiv, spodbujajte druženje z ljudmi zunaj ožjega kroga, pokažite jim zanimive članke, fotografije in oddaje.