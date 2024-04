To so kristali, povezani z elementom vode

Voda je element, najbolj povezan z obiljem in z našim telesom, saj smo kar v 70 odstotkih sestavljeni iz nje. Spodbuja nas, da najdemo pravo ravnovesje v sebi, in pri tem, kaj je dobro za nas in kaj nam škoduje. V energijskem smislu je voda povezana s pretočnostjo naših čustev. Je element vezi in povezovanja.

Tako voda kot čustva so nestalna, nenehno se spreminjajo. Z vodnim elementom se povežite, ko se vam zdi, da se čustvena situacija dolgo ne premakne z mrtve točke. Čista voda ima sposobnost, da nas očisti. Povezovanje z vodnim elementom nas uči sprejeti, da včasih ne moremo imeti vsega pod nadzorom, lahko pa pustimo, da stvari tečejo po svoje, dokler jih ne vidimo bolj jasno.

Kristali, povezani z vodnim elementom, nam lahko pomagajo dvigniti energijo, ko se zdi, da stvari ne tečejo, nastajajo težave v komunikaciji in ne vidimo jasne slike. Z njimi lahko okrepimo intuicijo pred težkimi odločitvami ter na situacijo pogledamo z drugega zornega kota. Najpogostejši »vodni« kristali so modri kvarc, akvamarin in modri kalcit, modri ahat, lahko pa uporabite tudi ametist, azurit, kalcedon, lapis lazuli, lunin opal, modri topaz in turkiz.