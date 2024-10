Ti trije znaki zodiaka obvladajo umetnost aktivne sprostitve! Ste med njimi tudi vi?

Vsak znak zodiaka ima svoj način za umirjanje in polnjenje baterij, za nekatere pa najbolje učinkuje aktivna sprostitev. Čeprav ima vsakdo svoj unikatni ritual za spopadanje s stresom, so ti trije še posebej znani po tem, da se znajo popolnoma odklopiti, najti notranji mir in se z lahkoto vrniti v ravnovesje, kadar se dodobra premigajo!

Ste tudi vi med njimi? Preverite, ali je vaš znak na seznamu mojstrov aktivne sprostitve!

Oven (21. marec - 19. april): Izvedite intenzivno vadbo

Če ste oven, ste verjetno izjemno zagnani in predani stvarem, ki so vam pomembne. Vašim značajskim lastnostim izvrstno ustreza visoko intenzivna vadba. Osredotočena aktivnost vam bo dvignila srčni utrip in ne le, da boste zadovoljni, ampak boste tudi očistili svoje misli in se počutili močnejši ter pripravljeni na naslednjo nalogo.

Odpravite se na potep s kužkom. FOTO: Lightfieldstudios Getty Images/istockphoto

Škorpijon (23. oktober - 21. november): Pojdite na pohod

Ste radi zunaj, v naravi? Ker je vaše znamenje vodno, si obujte pohodne čevlje in se odpravite do jezera ali reke ter raziščite njuno okolico. Škorpijoni, ki so vedno pripravljeni na izzive, se bodo med pohodništvom v naravi sprostili, zvoki narave jih bodo pomirili, poleg tega pa bodo uživali v izzivih, ki jih pohodništvo prinaša.

Strelec (22. november - 21. december): Odpravite se na izlet

Strelci so popotniki zodiaka in radi vidijo svet! V želji, da bi se iztrgali iz običajne rutine, radi načrtujejo spontano potovanje sredi tedna ali si privoščijo podaljšan konec tedna na lepem kraju, ki so si ga vedno želeli obiskati, in tako potešijo svojo željo po avanturah.