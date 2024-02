Tem znamenjem se bo lahko življenje zaradi polne lune popolnoma spremenilo

Marsikdo daje polni luni velik pomen in verjame, da ta zelo vpliva na njegovo življenje. V soboto se je zgodila polna luna v devici in sodeč po pisanju spletne strani Mondo, je njen vpliv na tri astrološka znamenja zelo močan. Spremembe, ki se lahko zgodijo v življenjih ljudi, ki so v teh znamenjih, utegnejo biti zelo velike.

Stelec

Strelci utegnete doseči mejnik v svoji karieri. Popolnoma mogoče je, da boste v službi napredovali. Imate dobre možnosti, da postanete vodja. Dnevi, ki so pred vami, so torej lahko v poslovnem smislu za vas zelo dobri. Zanimivo utegne biti tudi dogajanje na ljubezenskem področju. Vaš ljubezenski status se utegne spremeniti.

Dvojčka

Tokratna polna luna bi lahko dvojčkom prinesla preobrazbo v družini. Spremembe pa utegne prinesti tudi na področju nepremičnin. Zaradi nje lahko pride do pomembne odločitve, ki bo vplivala na vašo družino. Utegne priti do prodaje ali nakupa nove hiše, ali pa do poroke ali ločitve. Gre za spremembe, ki se ne dogajajo prav pogosto.

Devica

Polna luna bi lahko nekaterim ljudem v znamenju device prinesla željo po večji skrbi za zdravje. Ta skrb se seveda lahko na dolgi rok obrestuje, saj se zdravja ne da doseči iz danes na jutri. Zaradi tokratne polne lune lahko device spremenite svojo usodo. Spremenite jo lahko na primer na področju posla, pa tudi na ljubezenskem področju. Ob pogovoru z drugo osebo boste sprejele pomembno odločitev.