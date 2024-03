Teden z Luno: Velikonočna nedelja se zdi prav prijetna

Sobota 30. 3. Luna v strelcu nas bo potegnila iz globin in spodbudila v akcijo. Zjutraj smo lahko še zelo nemirni, lahko se tudi ujezimo. Potem se zdi dan dokaj konstruktiven. Stvari nam bodo jasne, mi bomo optimistični in učinkoviti. V poznejših večernih urah bo za marsikoga več skrbi ali samo več teže.

Nedelja, 31. 3. Velikonočna nedelja se zdi prav prijetna. Težko bomo ostajali samo doma. Če ne bomo šli v akcijo, bo v nas nekaj nemira. Vsekakor bomo bolj optimistični, znali uživati in se veseliti druženja. V večernih urah znamo biti malo preveč pasivni in sentimentalni, pretiravamo lahko s sladkarijami.

Ponedeljek, 1. 4. Merkur je že pri miru, tako se že lahko pojavijo kaki zapleti z elektroniko. Bo pa Luna v kozorogu v spodbudnih aspektih in mi bomo trezni, mirni in učinkoviti. Kljub prazniku se zdi, da bomo veliko premišljevali o delu, razmišljali, kako naprej.

Torek, 2. 4. Dan Merkurjevega obrata je, tako pričakujmo nepričakovano. Ne bo šlo vse po naših željah in hotenjih. Kljub vsemu Luna v kozorogu tvori predvsem spodbudne aspekte, če smo mirni in načrtni, se bo vseeno dalo veliko narediti.

Sreda, 3. 4. Jutro in dopoldanske ure so videti romantične, čarne. Koristno je tovrstno energijo uporabiti za ustvarjanje ali vsaj za zbiranje ustvarjalnega navdiha. Tudi v duhovnem pogledu so jutranje ure videti presežne. Dan se popoldan spremeni, več bo nemira, pritiska od ljudi ali življenjskih situacij.

Četrtek, 4. 4. Luna v vodnarju nas bo naredila družabne, odprte. Povezuje se s konjunkcijo Sonca in severnega Luninega vozla, tako je jasno, da smo lahko bolj odločni, znamo peljati tako sebe kot pomembne ljudi k skupnim ciljem. Pozneje popoldan in proti večeru znamo pretiravati.

Petek, 5. 4. Venera se pridruži Merkurju, Soncu, severnemu Luninemu vozlu in Kironu v ovnu. Vedno več bo nemirne energije, ki želi prodirati v novo, razbijati staro, zakrnelo. Venera v ovnu prinese nekaj nemira v odnose, a hkrati tudi več strasti. Potrebovali bomo druženje, v večernih urah pa vznemirjenje.

Sobota, 6. 4. Dopoldanske ure znajo biti naporne. Občutljivi bomo, življenje zna biti nekoliko bolj trdo. Popoldan bo že bolje, večerne ure znajo biti prav prijetne. Več bo priložnosti za ljubezen, poglobitev odnosov, oživitev strasti.

Nedelja, 7. 4. Zjutraj in dopoldan bo prevladovala pasivna energija. Dokaj mirna in prijetna, a bomo raje spali in lenarili kot kaj konkretnega počeli. Idealno je iti proti morju. Od pol dveh dalje se bo energija spremenila, vse več je bo. Pa tudi radosti in strasti.