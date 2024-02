Teden z Luno: valentinovo zna biti naporno

Ponedeljek, 12. 2.

Luna vse do pol treh popoldne potuje po ribah, tako smo lahko zmedeni, pasivni. Tudi Mars na zadnji stopinji prinaša malo bolj pasiven dan ali samo težave z osredotočenostjo na projekte. Prehod Lune v ovna popoldan postopoma prinaša nekaj več energije, a tudi napetosti.

Torek, 13. 2.

Mars preide v vodnarja in postopoma rine proti Plutonu. Luna je v dinamičnem ovnu. Oboje skupaj nakazuje, da bo energije postopoma vedno več, da pa je treba paziti na nemir, napadalnost in najti način, kako sprostiti presežek fizične energije. Šport, fizično delo, spolnost so lahko ventili za sproščanje. Sekstil Venere in Neptuna bo vsaj malo zmehčal napetosti, prinesel nekaj več romantike in nežnosti.

Sreda, 14. 2.

Marsova konjunkcija s Plutonom in Luna v ovnu bosta dan obarvala z energijo napetosti, jeze, prinašala napornejše novice o agresiji iz sveta. Ujeti bomo v svoj prav, s tem lahko škodimo harmoniji v odnosih. Luna preide v bika ob štirih popoldan, a zaradi napornih kvadratov ne kaže pomiritve energije, vsaj ne do šestih zvečer. Valentinovo zna biti naporno, romantične večerje je modro prestaviti bolj pozno v noč.

Četrtek, 15. 2.

Dan z Luno v biku in prijetnimi Merkurjevimi aspekti nakazuje, da se bomo umirili, ozemljili, znali bolj praktično delovati v svetu. Počasi se daleč pride je rek, ki ga je dobro upoštevati. Nikar ne pozabite na pogovore. Iskreni pogovori, ki pokažejo našo ranljivost, so lahko močno vezivo v odnosih.

Petek, 16. 2.

V petek bo prvi krajec, ki lahko prinese nekaj nemira, a hkrati tudi spodbude za akcijo. Venera vstopi v vodnarja in se sprva sreča s Plutonom. Velike spremembe se bodo dogajale na družbeni ravni, treba se jim bo prilagoditi. Na zasebni ravni ta premik obljublja čas, ko bomo srečo iskali v druženju s prijatelji in podobno mislečimi. Večerne in nočne ure so videti prijetne za druženje.

Sobota, 17. 2.

Luna v dvojčkih nas bo delala nemirne, razdvojene, ker je njen vladar v kvadratu z Uranom. Veliko bo novic, zanimivega dogajanja, a tudi živčnosti in raztresenosti. Venerina konjunkcija s Plutonom v odnose prinaša več pritiska, v nekaterih budi ljubosumje, v drugih dramatične odzive. Najnapornejši čas bo dopoldan, nato se energija pomirja.

Nedelja, 18. 2.

Luna v dvojčkih nas bo klicala, da gremo ven, med ljudi. Potrebovali bomo zabavo in akcijo. Imamo se lahko res lepo, veliko si bomo imeli povedati. Nikar ne ostajajmo doma, pojdimo vsaj na sprehod. Zvečer se bo energija spremenila, bolj bomo negotovi, zmedeni.