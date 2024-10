Teden z Luno: to sredo bomo imeli res veliko energije

Ponedeljek, 14. 10. Luna je v mirnih ribah in upajmo, da se bomo vsaj malo umirili. Sonce se veže na kvadrat Marsa in Kirona in lahko podaljša negativno energijo vikenda, okrepi jezo in sovražnost. Upajmo, da Sončev trigon na Jupiter prinaša več modrih ljudi, ki pomirjajo agresijo in napetost in z modrimi odločitvami prinašajo manj strupen izid. Venera tvori opozicijo na Uran, tako lahko vznemirja odnose in prinaša potrebo po osvoboditvi ali pa le spodbuja sodobno umetnost, nove načine služenja denarja.

Torek, 15. 10. Luna bo v mirnih ribah. Ker bo tvorila predvsem spodbudne aspekte, lahko predvidevamo, da se bodo napetosti vsaj malo umirile in bomo lažje ustvarjali harmonijo. Venerin trigon na Neptun spodbuja nežnost v odnosih, prinaša ustvarjalni navdih, po drugi strani nas kliče, da si dovolimo, da se nas umetnost dotakne, navdihne in spodbuja.

Sreda, 16. 10. Smo dan pred polno luno v ovnu, spet se lahko obudijo napetosti. Potreba, da je po naše, da se nas sliši in upošteva, lahko prinaša nekaj več nemira. Bomo pa imeli to sredo res veliko energije, ki jo je modro sprostiti s športom ali fizičnim delom. Okrepljen bo nos za finance. Pogumno sledimo svojim instinktom.

Četrtek, 17. 10. Dan polne lune zna biti naporen vsaj do njene dovršitve, torej do pol enih popoldne, pozneje se bo energija postopoma umirjala. Če ne prej, se bomo umirili zvečer, ko bo Venera vstopila v strelca, kjer obljublja več sreče na področju financ in bolj optimističen pristop k odnosom. V večernih urah Luna prestopi v bika in prinaša mirnejše, stabilnejše dni.

Petek, 18. 10. Miren dan. Sledimo rutini, znanim načinom delovanja in postopoma dosegajmo želeno. Zjutraj je lahko še nekaj nemira. Pozneje bomo vedno bolj stabilni in usmerjeni v gradnjo. Vse do šestih popoldne bo prevladovala delovna energija, nato si spočijmo in užijmo življenje.

Sobota, 19. 10. Dan se zdi prijeten. Vse do treh popoldne bo še veliko energije za delo, gradnjo. Nove ideje in novi pristopi. Pozneje popoldne in zvečer nas kličeta umetnost, duhovnost ali se bomo preprosto predali radostim čutnega življenja. Znati užiti, naj je čokolada ali poljub, je ravno tako pomembno kot znati potrpeti.

Nedelja, 20. 10. Luna bo v znamenju dvojčkov in mi bomo družabni, igrivi, nemirni. Nekaj se nam bo moralo dogajati. Nikar ne ostajajmo doma, če že, pa se obdajmo z ljudmi, s katerimi radi klepetamo, izmenjujemo ideje, širimo svoje vedenje. Iskali bomo družbo.