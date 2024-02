Teden z Luno: sreda bo poseben dan

Ponedeljek, 26. 2. Jutro bo naporno, več bo zmede, nejasnosti, lahko nas kdo tudi opehari. Bodimo previdni. Pozneje se bo treba osredotočati na delo, na podrobnosti, da bomo dobro izkoristili vpliv Lune v devici. Okrog pol štirih popoldne Luna prestopi v tehtnico in več pozornosti bomo namenili odnosom, si želeli priti bližje, se malo sprostiti.

Torek, 27. 2. Luna v tehtnici temeljno v lepih aspektih bo spodbujala željo po povezovanju, ljubezni, harmoniji. Spodbujen bo občutek za to, kar je lepo. Marsov kvadrat z Jupitrom nakazuje, da bomo v nečem pretiravali, morda z delom, toda še verjetneje z lenobo. Paziti je treba, da svoje življenjske sile ne zlorabimo. Pazimo se nepoštenih ljudi.

Sreda, 28. 2. Trojna konjunkcija oziroma konjunkcija Merkurja in Saturna v srcu Sonca nam da vedeti, da bo dan poseben. Vpliv, kljub temu da prinaša nekaj teže in bremen, lahko spodbuja tudi načrte, delo in z malo pozornosti prinese velike in pomembne premike. Naporno bo, a se splača narediti, kar je prav, ker bodo potem sledili pozitivni rezultati.

Četrtek, 29. 2. Luna v škorpijonu nas vodi v globine, na plan kliče naše skrite moči. Danes imamo kar dva spodbudna aspekta, prvi je Merkurjev sekstil z Jupitrom, ki prinaša pozitivne misli, dobre in konstruktivne pogovore, dogovore in intelektualne uspehe. Hkrati se Venera harmonično veže na vozle in obljublja mir, pomiritev, dogovore ali samo prijetnejše odnose.

Petek, 1. 3. Luna v škorpijonu z nekaj kvadrati in opozicijami prinaša nekoliko bolj stresen dan. Še najbolj jutranje ure prinašajo več stresa, adrenalina. Preostali aspekti so kar spodbudni, tako se zdi, da lahko danes kljub stresu in intenzivnemu doživljanju marsikaj naredimo. Sonce v sekstilu z Jupitrom lahko prinaša uspehe in zadovoljstvo, Venerin sekstil na Kiron zdravljenje naših ran.

Sobota, 2. 3. Vse do treh popoldne bo Luna na koncu škorpijona brez aspektov, kar da vedeti, da bomo precej pasivni, v svojih globinah, če ne črninah. Prehod Lune v strelca prinaša več optimizma, boljše počutje, lahko tudi čisto konkretno lepe dni. Potrebovali bomo potovanje, avanture, da se nam dogaja.

Nedelja, 3. 3. Luna v strelcu prinaša še en vznemirljiv dan, ko se nam bo moralo dogajati. Venerin kvadrat z Uranom prinaša nekaj vznemirjenja v odnose, sta pa omenjena aspekta tudi v medsebojni recepciji, tako vznemirjenje ne bo nujno neprijetno, lahko nas poživi, oživi. Vseeno previdno na cesti, pri uporabi ostrih in eksplozivnih stvari, saj sta Mars in Uran v kontraparaleli.