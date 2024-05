Teden z Luno nam prinaša tole ...

Ponedeljek, 27. 5.

Zgodaj zjutraj bodo naporne energije, ki lahko prinašajo nezgode, jezo, sovražnost in podobno. Kasneje bo Luna v kozorogu tvorila predvsem spodbudne povezave, tako bomo delavni, osredotočeni, polni zanimivih idej, v večernih urah tudi mirni in zadovoljni. Merkur in Saturn se približujeta v sekstil, tako bomo lažje našli napake, videli stvari realno, kritični in odgovorni bomo, tudi načrtni. Kljub vsemu aspekt dodaja nekaj pesimizma.

Torek, 28. 5.

Prehod Lune v vodnarja in temeljno spodbudni aspekti bodo razbili resnost in strogost prejšnjih dni in nas naredili bolj lahkotne, družabne, radovedne in odprte. Vpliv je spodbuden za intelektualno delo. Ker se Mars že vztrajno bliža Kironu, je vseeno pomembno, da smo zelo pozorni pri postavljanju meja. Dosledni, jasni, pazimo le, da pritiska drugih ne vzamemo osebno in ne reagiramo pretirano.

Sreda, 29. 5.

Nekoliko stresen dan je pred nami. Luna v vodnarju bo že želela, da se povezujemo, sodelujemo, raziskujemo življenje. Toda naporni aspekti govorijo, da bo intelektualnega nemira več kot običajno, da bo več živčnosti in stresa. V večernih urah bodimo res previdni, da nas ljubosumje, jeza, strast ne odnesejo v kako grobo sliko in napadalnost. Po drugi strani moramo biti budni in ne smemo izzivati jeze drugih.

Četrtek, 30. 5.

Prehod Lune v ribi nas bo pomiril, ublažil napetosti prejšnjih dni. Ima pa Luna v ribah predvsem kvadrate, s tem je jasno, da stvari ne bodo šle po naše, treba se bo prilagajati. Zvečer bo zadnji krajec, kar nam lahko prinese kako vznemirjenje več in predvsem pokaže, kje moramo še delati, čemu se prilagoditi.

Petek, 31. 5.

Še en dan z Luno v ribah. Jutro nosi nekaj napetosti, dopoldan bo več bremen in skrbi. V popoldanskih in večernih urah bomo imeli zanimive ideje, prebliske, tako se nam bo marsikaj sestavilo. Noč na soboto zna biti čarobna.

Sobota, 1. 6.

Luna v ovnu nas bo potisnila v akcijo. Ima predvsem spodbudne aspekte, tako se zdi, da bo več dobre volje, kaže se tudi bolj prodorno rinjenje proti ciljem. Vsekakor vikend ni namenjen počitku, ampak akciji, adrenalinu, čutenju lastnih mišic. Noč na nedeljo je nakazana z veseljem, plesom in užitkom.