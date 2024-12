Teden z Luno: Luna bo v kozorogu, več bo načrtnosti, resnosti, povečana bo učinkovitost

Ponedeljek, 2. 12. Luna je v strelcu, njen dispozitor Jupiter se bliža drugi opoziciji z Merkurjem, tako bomo mentalni, polno bo misli, idej, a ker Luna tvori le kvadrat z Neptunom, raztreseni in se bo treba osredotočati na cilje korak za korakom, ne bezljati, če želimo, da se kaj naredi. Drugi Merkurjev trigon na Kiron nam bo dal priložnost, da se pogovorimo o temah, ki nosijo rane. Venerin trigon na Uran prinaša več vznemirjenja, ustvarjalnih idej in priložnosti za nove simpatije.

Torek, 3. 12. Luna bo v kozorogu, več bo načrtnosti, resnosti, povečana bo učinkovitost. Ker se na nebu sestavlja kvadrat Sonca in Saturna, prihaja več bremen, nižja vitalnost, slabša samopodoba. A če delujemo načrtno, korak za korakom, sledimo svoji poti, nam ne bo hudega. Avtoritete bodo napornejše.

Sreda, 4. 12. Še en dan z Luno v kozorogu. Resni, odgovorni, skrbni bomo, lahko prestrašeni in obremenjeni. Avtoritete nas lahko vodijo s strahom. Več bo dvoma o lastnih sposobnostih, manj vitalnosti, hladnejše vreme zaradi kvadrata Sonca s Saturnom, veliko misli in idej zavoljo druge opozicije Merkurja in Jupitra. Zvečer nam sekstil Venere in Neptuna posladi trenutke z romantiko, s konkretno osebo ali prek glasbe in filma.

Četrtek, 5. 12. Luna v vodnarju prinaša potrebo po druženju, sodelovanju, nas odpira intelektualnemu. Ker se Merkur in Sonce bližata konjunkciji, bo več tudi jasnine in dobrih uvidov. Paziti je treba na svoje reakcije, sploh popoldan, ko se Luna z opozicijo dotakne stacionarnega Marsa.

Petek, 6. 12. Luna bo v družabnem in intelektualnem vodnarju. Zjutraj in dopoldan se povezuje s harmoničnimi aspekti in prinaša uvide, jasno dojemanje, spoznanja. Zvečer se lahko energija zgoščuje in bo več skrbi in strahov, sploh noč na soboto zna biti naporna, saj se dovrši drugi kvadrat Merkurja in Saturna. Možne so ovire pri doseganju želenega, saj je Mars stacionaren.

Sobota, 7. 12. Naporen dan. Luna v mirnih ribah nas ne bo umirila. Več bo skrbi, strahov, v ljubezni dram, negativnih čustev; na finančnem področju se nam želje ne uresničijo ali bo več pritiska nanje, saj Venera ob prestopu v vodnarja sreča Plutona. Sončeva opozicija z Jupitrom dodaja ambicije in velikopoteznost, ki zahteva prilagajanje, da bi prišli do ciljev.

Nedelja, 8. 12. Neptun se obrača na višini Venere, kar spodbudi navdih, ideje, ideale. Če želimo energijo izkoristiti, se posvetimo umetnosti ali duhovnosti. Lunini aspekti to nedeljo niso prijetni, nosijo več negotovosti, ranljivosti. Pazimo se odvisnosti. Dovolimo si počitek.