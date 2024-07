Teden z Luno: kreativne energije bo več, tudi strasti, želje po lepem, prestižnem

Ponedeljek, 8. 7. Prijeten dan. Luna bo v pozitivnem, optimističnem, veselem levu. Venera v sekstilu z Uranom kliče k radosti, veselju, zabavi, ljubezni, spodbuja kreativnost. Merkurjev sekstil z Jupitrom obljublja jasno glavo, pozitiven pogled na življenje, konstruktivne pogovore. Merkurjeva harmonična vez z Luninima vozloma prav tako. Tako primimo bika za roge in izkoristimo vplive, da pridemo do ciljev.

Torek, 9. 7. Luna bo potovala po levu do štirih popoldne. Zjutraj bo tvorila kvadrat z Uranom, prinašala več samosvojosti, nato gre v prazno in bomo morali paziti, da ognjeno energijo leva ciljno uporabimo. Velikokrat so zadnje stopinje leva lenobne. Njen prehod v devico prinaša energijo, usmerjeno v urejanje, analiziranje, predelovanje, postavljanje na mesto. Uslužna in pridna energija device nam služi pri delu in pospravljanju.

Sreda, 10. 7. Luna v devici nas bo spodbujala k delu, redu, analizi, predelovanju. Navzven bomo kot mravljice, v nas pa bo nekaj nemira, žvečenja, kaj je bilo, kaj bo, kaj je. Jupitrova harmonija z vozli nas osvobaja ujetosti in nam pomaga, da se umirjamo, povezujemo, sodelujemo za skupno rast.

Četrtek, 11. 7. Veliko bo aspektov in prehod Venere, tako je to pomemben dan. Sonce v trigonu s Saturnom nas spodbuja k načrtovanju, sprejemanju odgovornosti, redu. Venerin trigon na Neptun nosi ustvarjalni navdih, hrepenenja in ljubezen. Hranili nas bodo umetnost, glasba, romantični filmi in knjige. Če energijo usmerimo k presežnemu, se nam bo vrnila še lepša. Venera nas premakne iz čustvenega in nežnega v strastno in polno energije. Kreativne energije bo več, tudi strasti, želje po lepem, prestižnem.

Petek, 12. 7. Luna prestopi v tehtnico, nas spodbuja k iskanju harmonije, razumevanja, sprejemanja. Njena dispozitorica Venera tvori opozicijo s Plutonom, kar prinaša ljubosumje, občutek ujetosti v odnose, veliko strasti, krizo in preobrazbo v zadevah lastne vrednosti in v odnosih.

Sobota, 13. 7. Luna v tehtnici nas bo naredila uživaške, pasivne, željne lepih odnosov in trenutkov. Dan je namenjen pogovorom in usklajevanju. Ker smo pred prvim krajcem, v katerega je vpet Kiron, bo veliko prečiščevanja ran, vezanih na lastno vrednost, samozavest, odnose.

Nedelja, 14. 7. Luna bo v tehtnici v praznem teku do petih popoldne, tako bo prevladovala ležerna, pasivna energija, ki hrepeni po lepem. Uredimo se in pojdimo med ljudi, to nas bo premaknilo iz pasivnosti. Njen prehod v škorpijona je lahko zahteven, prinaša zahtevnejša čustva in močnejše dramatične odzive.