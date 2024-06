Teden z Luno: Družiti se je treba, povezovati, smejati

Ponedeljek, 10. 6. Luna v levu nas spodbuja k akciji, da začutimo svojo vrednost, uresničimo cilje, izrazimo sebe. Je brez pomembnejših aspektov, vendar tvori paralele z Venero, Soncem in Merkurjem, iz česar sklepam, da bo dan kljub vsemu pozitiven, več bo priložnosti za ustvarjanje, veselje, zadovoljstvo.

Torek, 11. 6. Luna je še vedno v toplem in sijočem levu in temeljno spodbudnih aspektih, kar obljublja vesel, srečen dan, v nas spodbuja kreativnost in odločnost. Vendar se dovrši kvadrat Marsa in Plutona, tako lahko vsaj nekateri dan doživljajo bolj stresno, se morajo soočati z negativnostjo ljudi ali se v njih budi več nemira, jeze in napadalnosti. Potrebna je previdnost na cesti, nepremišljenost in nepotrpežljivost nas lahko drago staneta.

Sreda, 12. 6. Luna preide v devico in usmeri našo pozornost na delo, red, malenkosti. Merkurjev kvadrat na Saturn kaže, da bomo bolj črnogledo naravnani, dvomili o sebi in iskali napake tudi tam, kjer jih ni. Sej veste, da je strah znotraj prazen, zunaj ga pa nič ni. Predvsem naredite, kar ste si zadali, ne glede na strah. Strah dobi moč nad nami samo, ko ustavi naše delovanje.

Četrtek, 13. 6. Luna je še vedno v pridni in natančni devici. Čeprav lahko spodbudi bolj kritičen pogled na situacijo in ljudi, nam je temeljno dana, da stvari postavimo na svoje mesto in naredimo red tako v svojih glavah kot pisarnah in domovih. V večernih in nočnih urah znamo doživljati stisko, če ne drugega, vsaj dvome.

Petek, 14. 6. Luna v devici se s kvadrati veže na planete v dvojčkih in prinaša veliko misli, dvomov, negotovosti, notranjega nemira. Prvi krajec kljub nemiru spodbuja delovanje in akcijo. Konjunkcija Sonca in Merkurja prinese jasnost uvidov, spodbuja intelektualno delo, večerne ure prinašajo pomiritev, harmonijo in željo po romantiki.

Sobota 15. 6. Luna v tehtnici nakazuje veliko osredotočenost na odnose, iskanje harmonije, lepa izkustva. Merkur in Venera sta si blizu, več bo prijaznosti, igrivosti, razumevanja. Izbirali bomo lepe besede za ljudi okrog nas. Nikar ne ostajajte doma, družiti se je treba, povezovati, smejati.

Nedelja, 16. 6. Tudi v nedeljo bo Luna potovala po tehtnici, ravno tako brez pomembnejših aspektov. Je pa Venera, dispozitorica Lune, že zelo na koncu dvojčkov, Merkur se ji vztrajno približuje, skupaj potujeta v kvadrat z Neptunom. Želeli si bomo prijetne, razigrane družbe, petja, igre, malo tudi odklopa. Romantična rožnata očala so lahko danes še čisto prijetna, a v naslednjih dnevih prinašajo razočaranje.