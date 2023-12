Teden z Luno: Dela se lotimo premišljeno

Ponedeljek, 4. 12. Lunin prvi aspekt je opozicija s Saturnom, ki prinaša več skrbi in naredi Luno v devici obremenjeno z mnogimi odgovornostmi in kritično do vseh, ki jih ne znajo videti. Pozneje tvori trigon na Merkur in Jupiter, tako čim prej spustimo strah in nadzor ter se lotimo dela premišljeno in lahkotnejše.

Torek, 5. 12. Zjutraj zadnji krajec prinaša več nemira, vremensko lahko sneg ali meglo za kratek čas. Luna v devici nas bo potiskala k redu, delu, kritičnosti, zahtevala, da se potrudimo. Nekaj bo tudi nemirnih misli. Je pa dan konstruktiven za premislek o financah, o tem, kako bomo varčevali.

Sreda, 6. 12. Zmeden dan. Neptunov obrat, s katerim se Luna zjutraj povezuje z opozicijo. Pazimo, da ne naredimo večjih napak. Ne bodimo prestrogi do sebe, če ne bomo zmogli dosegati visoko postavljenih standardov. Nemir in kritičnost Lune v devici se bo hotela boriti z eterično-kaotičnim Neptunom. Spustimo stvari, da tečejo po svoje. Bolje bo, če odložimo, kot da obupano ugotovimo, da smo naredili napako.

Četrtek, 7. 12. Luna v tehtnici nas bo klicala, da se družimo, povezujemo, iščemo harmonijo in lagodje. Njena pozitivna aplikacija k Marsu nosi dinamično energijo, tako nas energija tehtnice le ne bo preveč upočasnila. Zelo boste skladni z Luno, če si vzamete čas za kavico s pomembno osebo, še bolj, če vama pričarate romantično večerjo. Mogoče so pozitivne novice, intelektualni uspehi.

Petek, 8. 12. Dopoldan je še nekaj možnosti za pozitivne novice, intelektualne uspehe in dobre dogovore, nato se Luna v tehtnici nakazuje v pasivnih energijah. V akcijo nas bo sprožila le ideja po prijetnem druženju, zabavi. Družimo se, pa nam bo lepše in bo več energije.

Sobota, 9. 12. Luna v škorpijonu nakazuje, da je vikend namenjen čustvenemu predelovanju. Čustva nas bodo potegnila v globine in težko bo izstopiti s čustvenega tobogana. Če očistimo vse, kar ne spada več v naš svet, prepričanja, čustva ali delovanje, bomo najbolje izkoristili vpliv. Zna nas nositi v ljubezni, velika pričakovanja lahko prinesejo razočaranje. V finančnem pogledu je vpliv konstruktiven, pomaga, da se potrudimo.

Nedelja, 10. 12. Luna bo v škorpijonu. Dovolimo si počitek. Čeprav lahko delujemo pasivni, se bo v nas veliko dogajalo, predelovalo, kuhalo, pripravljalo. Koristno je počistiti dom, odstraniti vse, kar nam ne služi več, pripraviti prostor za novo. Želeli si bomo tičati s tistimi, ki jih doživljamo kot svoje.