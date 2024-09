Teden z Luno: danes zvečer Luna vstopi v optimističnega strelca, energija se bo spremenila

Ponedeljek, 9. 9. Luna potuje po škorpijonu, tako bomo v svojih globinah, intenzivnem čustvenem doživljanju. Povezovala se bo s transaturnovci in omogočila globlje vpoglede, izurila zaznavanje skritega. Dober čas za terapevtsko delo, meditacijo. Merkur preide v devico, naše intelektualne sposobnosti se bodo izboljšale, hitreje bomo opravili mentalno delo, bolj analitični bomo. Zvečer Luna vstopi v optimističnega strelca, energija se bo spremenila, več je bo, zaradi kvadrata z Merkurjem več zamisli, nemira.

Torek, 10. 9. Dan z Luno v strelcu brez napornih aspektov je prijeten, daje nam pogum, navdih, da uresničimo želeno. S samozaupanjem bo mogoče dosegati vrhove. Smo pred prvim krajcem, ki lahko z idealizmom nosi razočaranja. Ko si zastavimo previsoke in nerealne cilje, nam male zmage ne pomenijo dovolj.

Sreda, 11. 9. Dopoldan z Luninim krajcem lahko nosi nemir, velike želje, idealizem, soočanje z ovirami, ki jih prinašajo prevelike ambicije. A če se znamo veseliti drobnih uspehov, energija strelca spodbuja, da si upamo, zaupamo in se prepustimo pustolovščini življenja. Ker se v sekstil sestavljata Merkur in Mars, nam bo razum dobro služil, hitreje bomo dojemali in znali svoje zamisli uresničiti.

Četrtek, 12. 9. Luna v kozorogu nas bo umirila, ozemljila, nas naredila realne in praktične. Take dneve je dobro izkoristiti za naporno delo, ki zahteva vztrajnost, natančnost, organizacijo. Merkurjev sekstil na Mars bo podprl intelektualno delo s hitrostjo in natančnostjo, nas naredil bolj praktične. Nemir, ki se bo nabiral v nas, bomo usmerili v delo in marsikaj naredili.

Petek, 13. 9. Luna v kozorogu bo spodbujala rutino, delo, natančnost, vztrajnost. Jutro je lahko učinkovito. Čustveno nas sredi dneva čaka nekaj nedosegljivih hrepenenj. Pozneje se umirimo. Tudi večer je lahko praktično učinkovit, dober za pogovore, dogovore.

Sobota 14. 9. Jutro bo obarvano z energijo resnega kozoroga, z več skrbi, manj veselih čustev. Okrog desetih Luna preide v vodnarja in nas osvobaja glasnega 'moraš' in treba je. Odpira nas druženju, novim idejam, lahkotnejši energiji. Ker se sestavlja trigon Venere in Jupitra, bo vikend prijetnejši, znali se bomo imeti lepo.

Nedelja, 15. 9. Luna v odprtem, družabnem vodnarju prinaša vznemirljiv dan, ko lahko zgrešimo samo, če ostajamo doma in se ne podamo na krajše ali daljše pustolovščine. Radovedni bomo, se znali povezovati, odmisliti skrbi in odgovornosti. Venerin trigon z Jupitrom krepi željo po ljubezni, veselju, spodbuja dobro počutje.