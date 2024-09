Teden z Luno: dan pred mrkom z Luno v devici prinaša veliko misli, skrbi, potrebe po redu

Ponedeljek, 30. 9. Luna v devici nas bo spodbujala k delu in natančnosti. Marsov trigon na Saturn da vedeti, da bomo kljub utrujenosti vztrajali pri delu in z jekleno voljo dosegali želeno. Merkur v konjunkciji s Soncem nakazuje, da bomo nekaj spregledali, videli, razumeli in nam bo marsikaj pokazano. A ker smo pred mrkom, je treba še počakati, preden začnemo uvide uresničevati.

Torek, 1. 10. Dan pred mrkom z Luno v devici prinaša veliko misli, skrbi, potrebe po redu. Ne silimo se v prodorno akcijo, raje pospravimo stanovanje, pisarno. Premislimo stvari. Zaključujmo. Ko nam bo dana minuta prostega časa, razmislimo, kaj si želimo, da se rodi na novo z novim sončevim mrkom.

Sreda, 2. 10. Dan sončevega mrka. Mrk bo malo pred deveto zvečer, tako da bo še ves dan v nizkih vibracijah, več bo utrujenosti, potrebe po spuščanju. Zaradi Lune v tehtnici si bomo dovolili počitek in počasno delovanje. Za boljše počutje svetujem druženje, pogovore. Hkrati je dobro, da si vzamemo čas zase, premislimo, kaj si v prihodnosti želimo, kako bomo do tja prišli.

Četrtek, 3. 10. Luna počasi raste, a ne bomo kar čez noč spet polni energije. Tako je tudi ta dan lahko obarvan v počasne barve, prežet z utrujenostjo. Zjutraj in dopoldan bo več nemira in se lahko zaradi premočne obrambe počutimo slabše. Popoldan in proti večeru bo lagodnosti tehtnice dodan optimizem in se imamo lahko lepo.

Petek, 4. 10. Luna v tehtnici potuje v kvadrat s Plutonom, tako bo več napetosti in pritiskov. Okrog pol dveh popoldan preide Luna v škorpijona in že kaže energije prihajajočega vikenda. Ustvarjen bo za ljubezen, dvojino, strasti. Umik v naš mali svet. Venerin trigon na Saturn nakazuje pametne premisleke na finančnem področju, ozaveščanje vrednosti tistih odnosov, ki nosijo varnost in trdnost.

Sobota, 5. 10. Luna v intenzivnem škorpijonu prinaša globoka čustva, strasti, intenzivno doživljanje. Dan je idealen za čiščenje doma. Zvečer Luna ponovno oživi Venerin trigon na Saturn in aktivira njen trigon na Mars, tako bo več strasti, ustvarjalnosti, večeri in noči bodo idealni za ljubezen ali ustvarjanje. Predanost, požrtvovalnost, prepuščanje so ključni za srečo v dvojini.

Nedelja, 6. 10. Tudi v nedeljo bo Luna v škorpijonu. Zjutraj kvadrat Merkurja in Marsa nosi več napetosti, hitre misli, prepire, zanimive ideje, a nujna je previdnost na cesti, saj prehitra vožnja prinaša večjo možnost nezgod. Popoldan in zvečer znamo biti pasivni, ujeti v svojih globinah, strasteh, a brez pravega veselja in volje po akciji.