Teden z Luno: četrtek in petek bosta naporna

Ponedeljek, 4. 3. Luna v zadnji dekadi strelca nas lahko naredi nemirne in razpete na vse strani. Toda ker je Merkur v seksilu z Uranom, nam bo um dobro deloval, tudi Marsova harmonija z luninima vozloma lahko prinese več energije. Zavestno se usmerimo k cilju in življenje nas bo pripeljalo do njega.

Torek, 5. 3. Luna v kozorogu nas bo umirila, prizemljila, nam prinesla konstruktivne dni. Tudi njeni aspekti so spodbudni, tako se zdi, da če naredimo načrt in mu sledimo, se bomo ob koncu dneva počutili dobro. Več bo kljukic na listku z nujnimi opravki, boljši bo občutek zvečer.

Sreda, 6. 3. Še en dan z Luno v kozorogu v spodbudnih aspektih, tako bomo res veliko naredili. Dopoldne bo več produktivnosti, praktičnosti, logičnega sklepanja. Proti večeru bomo potrebovali odklop in mir. Mars prihaja v sekstil s Kironom in nam pomaga zdraviti rane, vezane na avtentičnost, prodornost in sposobnost postavljanja meja.

Četrtek, 7. 3. Lunin prehod v vodnarja bo spremenil energijo. Več bo napetosti, nervoze, nemira, pri nekaterih se bo začela rojevati jeza. Četrtek in petek bosta naporna. Merkur se bliža konjunkciji z Neptunom v ribah, tako bosta šli za nekaj časa zdrava pamet in logika, zmedeni bomo, raztreseni, a z okrepljeno intuicijo in veliko navdiha. Dan je primernejši za pisanje poezije kot urejanje financ.

Petek, 8. 3. Luna v vodnarju bo že zjutraj aktivirala kvadrat Marsa in Urana, tako nas lahko nekaj že na vse zgodaj zjutraj vrže iz tira. Pomembno je, da smo previdni na cesti, večja bo verjetnost zmedenih, norih voznikov zaradi konjunkcije Merkurja in Neptuna, hkrati aktivacija omenjenega kvadrata prinaša večjo verjetnost nezgod na cesti. Dan bo zmeden, znamo biti utrujeni. Večer bo prijetneje obarvan.

Sobota 9. 3. Smo pred mlajem, energije bo manj. Luna v ribah bo malo umirila napetost preteklih dni in bomo lažje sprejemali življenje tako, kot je. Marsov kvadrat z Uranom se dovrši šele v poznih večernih urah, tako lahko kljub utrujenosti ostaja v nas nekaj nemira, jeze; ves dan se je treba paziti pred nezgodami.

Nedelja, 10. 3. Mlaj bo že dopoldne, tako se dan lahko naredi in se počasi vlečemo iz utrujenosti, v katero smo bili ujeti prejšnje dni. Mlaj je povezan z Uranom, lahko se nečesa osvobodimo, veter odpihne oblake in bo več energije in volje. Merkurjev prehod v ovna nam prinese več energije, bolj jasne misli in direktno delovanje. Prvi aspekt Merkurja je sekstil s Plutonom, tako lahko vidimo v ozadje stvari, razumemo razlog za situacije, ki nas bremenijo.