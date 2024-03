Teden v zvezdah: več življenjske energije, a tudi zapletov

Luna raste in s tem bo življenjske energije več, hkrati poriva, da nekaj začnemo, premaknemo. Škoda ne uporabiti tega časa. Smo pred Merkurjevim obratom in obdobjem mrkov, tako je to še zadnji teden, ko nam bo dano kaj narediti. Nato bo treba spet mirovati in biti izjemno previden, da ne naredimo kapitalne napake.

V noči na nedeljo, 17. 3., bo prvi krajec z Neptunom, tako se moramo paziti naivnosti, več bo zmede, kaosa. Po drugi strani konjunkcija Sonca in Neptuna prinaša ustvarjalni navdih, več dušne energije, sposobnost užiti lepote okoli nas. To bomo močneje čutili jutri, ko bo tudi Luna prinesla manj stresa, več miru in prijetne povezanosti s svojimi.

Merkur bo ta teden precej aktiven. Potuje po prodornem in nepotrpežljivem ovnu, tudi mi smo lahko taki, kdaj prehitri z besedami. Kmalu v začetku tedna vstopi v senco, tako lahko pričakujemo nekaj nevšečnosti, značilnih za Merkurjev obrat. Delujmo počasi, pametno, premišljeno, prehitre odločitve nas lahko stanejo. Njegova konjunkcija s severnim luninim vozlom (19. 3.) kaže, da se je treba kaj pogovoriti, da bomo imeli zanimive, prodorne ideje. Konjunkcija s Kironom (20. 3.) govori o tem, da bodo prišle k nam novice, ki nas lahko ranijo, da besede odprejo naše rane. Hkrati pride tudi na stopinjo sončevega mrka (21. 3.), tako se bo pokazalo, kaj bo aprilski mrk rušil in kaj gradil.

Sredin vstop Sonca v ovna še uradno prinese pomlad in sporoča, da je zima končana. Dobro je na dan pomladnega ekvinokcija spustiti vse, česar ne želimo več, vizualizirati, kar želimo, da pride v naše življenje. Vsako enakonočje je priložnost iskanja notranjega ravnotežja med temo in svetlobo, med nasprotji v nas.

Venera v ribah nosi nežna čustva in hrepenenja po ljubezenskem in umetniškem idealu, a v tem tednu se bliža srečanju s Saturnom, pred konjunkcijo (22. 3.) bo naredila še paralelo s Saturnom in kontraparalelo s Kironom (21. 3.), tako se zdi, da bomo v tem tednu v odnosih, doživljali krizo. Strah nas bo izgube ali bomo imeli občutek osamljenosti, nesprejetosti in se bodo rojevale rane zavoljo odnosov ali lastne vrednosti.

Po eni strani bo teden dokaj aktiven in se da marsikaj narediti, po drugi bo že nekaj zapletov, kot da bi se pripravljali na napornejše tedne. Za vikend ne pretiravajmo z opojnimi snovmi, lahko nas odnese v skrajnosti. Užijmo nedeljo s polno dušo, iščimo mir. Potem teden prinaša zanimive ideje, ozaveščanje ran in bolečin iz otroštva, proti koncu pa že kaže, kakšne spremembe nas čakajo. Veselimo se pomladi, zmage svetlobe nad temo in astrološkega novega leta.