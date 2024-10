Teden v zvezdah: v sredo bomo močno čutili spodbudno energijo

Najbolj naporno obdobje oktobra je za nami. Prihajajo lepši dnevi. Vikend bo prikupen. Danes imamo Luno v biku v temeljno spodbudnih aspektih, tako bomo mirni, znali bomo uživati in se imeti lepo. Dan je idealen za nakupe, še najbolj obutve. Kar bomo kupili, bo kakovostno in nam bo dolgo dobro služilo. Ne pozabimo na naravo, še najbolj travnike, polja, mir, s katerim nas ti navdajajo. Idealno se je to soboto sprehajati in se naužiti miru.

V nedeljo bo Luna v živahnih dvojčkih in bomo imeli več potrebe družiti se, povezovati, pogovarjati, si povedati, kar čutimo. Le v nedeljo zvečer je mogoč kak strah več. Tudi v ponedeljek nas bo Luna v dvojčkih podpirala pri intelektualnih podvigih, trgovanju, potovanjih in pogovorih. Ker se njen dispozitor bliža trigonu z resnim Saturnom, je ponedeljek lahko tudi dan za resne premisleke in načrtovanje. Če se 21. 10. zvečer ne prepustimo iluzijam, je tudi večer lahko konstruktiven. Merkurjev trigon na Saturn se bo dovršil šele v torek, a ga bomo čutili že v nedeljo in ponedeljek. Pomirjal bo našo misel, prinašal koncentracijo, realen pogled na situacijo in nosil konstruktivne načrte.

Luna v torek potuje po raku, kjer je doma in nam večinoma prinaša mirne dni, ko se znamo povezati s svojimi. Zaradi Sonca na koncu znamenja in v kvadratu s Plutonom zna biti tokrat manj fizične energije, lahko smo izčrpani, nas dodatno obremenijo temni in zahtevni ljudje, najbolj avtoritete.

V sredo bomo že močno čutili spodbudno energijo Lune v raku, mirnejši bomo in znali bolje poskrbeti za ljudi okrog sebe. Venerina harmonija z luninima vozloma prinaša več razumevanja in naklonjenosti med ljudi, konstruktivno iskanje miru. Sončev prehod v škorpijona postopoma prinaša več volje in notranje moči za dosego ciljev. Potovanje Sonca po škorpijonu res povezujemo s temo in krajšim dnevom, toda ravno s sposobnostjo biti lučka v svetu tudi v času teme se razvije neverjetna upornost in tiha moč, tako zelo značilna za ljudi, rojene v škorpijonu.

Četrtkovo jutro in dopoldan znata biti naporna. Več bo pritiskov na čustva, nemira. Ob desetih bo zadnji krajec, ki še vedno odzvanja staro negativnost. Toda Luna v svetlem in pozitivnem levu nam kljub vsemu nosi vedno več pozitivne energije, v večernih urah povezuje harmonijo vozlov in Venere, prinaša priložnost za veselje in ljubezen. V petek z Luno v levu bomo aktivni, dinamični, se samozavestno izražali, s to pozitivnostjo se da marsikaj narediti. Večerne in nočne ure so sploh pozitivne, življenje nas kar kliče k zabavi in optimizmu.