Teden v zvezdah: Pripnimo si pasove, kajti zdi se, da nič ne bo potekalo po načrtih

V sredo, 13. 12., ko bo mlaj, je tudi obrat Merkurja, tako nov Lunin mesec, ki nas porine v nove začetke, tokrat tega ne bo mogel narediti brez omejitev in ovir. Poslal nas bo nazaj, popravljat pretekle napake, dokončat tisto, s čimer predolgo odlašamo. Spustimo nadzor in dovolimo življenju, naj teče po svoje. Bolj se bomo upirali oviram, zamikom, upočasnitvam, manj uspešno bomo pluli skozi decembrske dni.

Vikend z Luno v škorpijonu nas bo klical v globine, prebujal strasti, ljubezenske želje, klical k predelovanju, prečiščevanju. Naj se odstrani staro in naredi prostor za novo. Venerina opozicija z Jupitrom nam zna olajšati vikend z dobro sladko hrano ali pobegi v čutne užitke.

Merkur tik pred obratom nazaj s sekstilom objame Venero. Čeprav sta v bolj grenkih znamenjih, nam lahko to prinese prijetnejše pogovore, razumevanje ljudi in občutek sprejetosti.

V torek, 12. 12., in sredo, 13. 12., se bo vse umirilo, nič ne bo teklo, kot bi moralo. Karta mlaja sporoča, da prihaja hladno in turobno vreme z več vetra. Dnevi pred božičem bodo hladnejši kot po njem. Točka mlaja bo na zvezdi Atria, tako lahko prihajajo skrivna sporočila do nas ali se nekaj pripravlja v ozadju. Spet bo več govora o miru. Ker se točka mlaja veže s kvadratom na kotni Neptun v 6. hiši, še nismo iz sezone gripe, covida in viroznih obolenj. Vsaj še en mesec bo tako. Na mlaj se obrača tudi Merkur, tako se res moramo obrniti navznoter.

V drugi polovici tedna bo vedno močneje čutiti kontraparalelo Jupitra in Saturna, kar nas lahko vleče navzdol. Imeli bomo neprijeten občutek, da je v življenju premalo veselja in preveč dela. Toda vsi občutki, ki jih srečamo, so tu z razlogom, in ko gremo pogumno skoznje, izginejo, kot da jih nikoli ni bilo.

V petek, 15. 12., bo Sonce v harmoniji z luninima vozloma, tako se lahko najde kak vodja z nekaj več modrosti in pripravljenostjo povezati, umiriti nasprotja. Zasebno lahko čutimo več moči, s katero lažje povežemo druge za skupne cilje.

Poseben teden je pred nami. Stvari se ne bodo dogajale v skladu z našo voljo in se bo treba vsaj do srede malo bolj prepustiti življenju. Zaključujmo, kar je treba. Opazujmo, kam v preteklost nas želi odpeljati Merkur, kar želi, da popravimo, uredimo, razjasnimo za nazaj. Dovolimo življenju, da teče po svoje in se ne razburjajmo, četudi nas ustavi.