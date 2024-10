Teden v zvezdah: Okrepljene bodo strasti, potrebna večja pozornost na cesti

Postopno se odmikamo od mrkov, trdih sprememb in pritiskov. Luna raste, tako da bo vsak dan več energije in moči. Jupiter se obrača nazaj, vodil nas bo po starih poteh razvoja in premikov. Toda trenutek njegove stacionarnosti je lahko tudi trenutek, ko pridemo k sebi, k resnici.

Vikend z Luno v škorpijonu nas bo držal bolj notri, v sebi, v domu, obkrožali se bomo z ljudmi, ki so naši, nam veliko pomenijo, s katerimi smo lahko iskreno, kar smo. Koristni bodo sprehodi ob rekah, šumenje kot premikanje te velike gmote nas lahko spodbuja, da spuščamo, puščamo stvari za sabo. Okrepljene bodo strasti, še najbolj bo strastna in intenzivna noč na 6. 10., ko Luna aktivira veliki vodni trigon. Merkurjev kvadrat z Marsom (eksakten bo v nedeljo zjutraj) barva vikend z več jeze, napetosti, nemira in sporov. Potrebna je večja pozornost na cesti.

V ponedeljek, torek in sredo dopoldan bo Luna v strelcu, laže bomo zadihali. Spet bomo v polnem pogonu, z več zaupanja in optimizma. Venerin trigon na Mars (eksakten 8. 10.) obljublja strasti, harmonično energijo plesa zapeljevanja in osvajanja, v nas budi več življenjske in kreativne energije. Ker je trigon vodni, strast ne bo le vroča, ampak tudi globoka, imeli bomo več občutka drug za drugega. Merkurjev trigon na Jupiter (eksakten 8. 10.) obljublja v teh dneh dobro komunikacijo, jasne uvide, srečo pri intelektualnih podvigih in dobre dogovore. Istočasno se Merkur veže z opozicijo na Kiron (eksakten 8. 10.), spodbuja zanimiva odkritja na področju zdravstva ali samo prinaša na plan nova odkritja. Besede lahko odprejo kako rano, kar pogumno skozi, v njej je zlato. V sredo se nazaj obrača Jupiter, in čeprav njegovo stacionarnost čutimo že dneve, bo takrat notranji zasuk, premik, ki nam bo omogočal dodatne uvide, razumevanja, modrost.

Luna v sredo malo pred poldnevom vstopi v kozoroga in nas prizemlji, ohladi, nam vzame nekaj navdiha, a hkrati pokaže, kaj je treba narediti, kje nas čakajo odgovornosti. V četrtek, 10. 10., bo Venera sestavila jod z Jupitrom in Kironom, kar lahko v odnosih prinese sesutje pričakovanj, odpira rane, je pa jod lahko spodbuden pri novih in drugačnih načinih zdravljenja. V četrtek zvečer imamo prvi krajec, izzive na poti, nekaj nemira.

V petek zvečer Luna pride v vodnarja, in čeprav nas povleče iz preresnega in melanholičnega doživljanja, nas naredi nemirne, saj bo istočasno inkonjunkcija Merkurja in Urana, tako bo težje spati, več bo misli.

Teden pred nami je lažji kot tedni za nami. Počasi se sestavljamo. Z malo pozornosti na odnosih jih lahko poglobimo.