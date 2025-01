Teden v zvezdah: Ko nas življenje premetava, ne pozabimo na notranje sidrišče

Luna pada, pred nami je čas zaključevanja. Zadnji krajec se bo dogodil v torek v kvadratu s Plutonom, zato lahko pričakujemo nekoliko bolj naporne dni, več pritiskov na nas in manj prijetne zgodbe.

Za vikend bo Luna sprva potovala po pridni devici, pozneje pa vstopi v tehtnico. Tako lahko danes veliko naredimo, se potrudimo, zmoremo. V nedeljo bo pozornost usmerjena bolj v odnose.

Danes pa tudi v noči na nedeljo bo v znaku energija konjunkcije Venere in Saturna v ribah, kar marsikomu prinaša slabši občutek lastne vrednosti, osamljenost ali pa samo nezadovoljstvo v obstoječih odnosih. Vleklo nas bo navzdol, več bo čustvenega trpljenja, manj veselja. Ker se na omenjeno konjunkcijo s sekstilom veže Merkur, nam bo pomagalo le, da o tem govorimo, damo ven. Lahko tudi s pisanjem dnevnika, če ne bo pravega sogovornika ob nas.

V nedeljo bo Luna v tehtnici in se bo lažje v miru pogovoriti o tem, kar čutimo v notranjosti. Bo pa v nedeljo Sonce vse do večera na zadnji stopinji kozoroga in bo s tem manj vitalne energije, delovali bomo bolj počasi. Nedelja je namenjena druženju, pogovorom in prinaša lagodnejšo energijo. V nedeljo zvečer preide Sonce v znamenje vodnarja, prinaša mesec, ko bomo iskali originalnost in se bomo zavedali, da so skupinski podvigi pogosto bolj uspešni.

V ponedeljek in še nekoliko bolj v torek se bodo energije stopnjevale. Ponedeljkovo dopoldne bo še prijetno, v poznopopoldanskih in večernih urah pa bo vedno več težjih novic, bolečih besed, napornih zgodb, saj bo Luna aktivirala približujoč se kvadrat Merkurja in Kirona.

V torek zvečer se dogodi zadnji krajec s Plutonom, kar lahko nekoliko napornejše obarva tako ponedeljek kot torek. Pritiske pomembne osebe, strah, občutek, da je življenje naporno, lahko povezujemo tudi s konjunkcijo Sonca in Plutona.

V sredo in četrtek bo Luna še vedno v intenzivnem škorpijonu. Borbene, vztrajne energije bo v zraku več. Opozicija Merkurja in Marsa, ki prinaša ostre besede, hitro delovanje, hitre odločitve, se mehča na Urana, tako da bo treba v teh dneh na cesti malo bolj paziti, da nam hitrost ne opraska ali razbije pločevine. Po drugi strani bo naš um hiter, iznajdljiv, spodoben hitrih odločitev, s to borbeno energijo lahko marsikaj premaknemo, naredimo, se dogovorimo.

V petek bo Luna potovala po znamenju strelca, potegnilo nas bo iz globin in boj, v novo upanje in bolj lahkotno doseganje želenega. Dan je idealen, da koga navdahnemo s svojo idejo, spodbudimo, motiviramo pa tudi, da se sami odpravimo na pot pustolovščine.