Teden v zvezdah: energija se bo dvigovala

Luna raste, tako se bo tudi življenjska energija postopoma dvigovala. Utrujenost se kljub vsemu lahko zadrži do torka, ko Mars preide v novo znamenje. Rastoča luna in vsi planeti direktno so znak, da je čas, da zaženemo nove projekte, stopimo na nove poti.

Vikend z Luno v ribah daje vedeti, da bomo nekoliko bolj počasni, mirnejši in pripravljeni na odklop. Kombinacija Lune v ribah in pustnega torka je zanimiva, videti je, da se bomo lažje spustili z vajeti, a paziti je treba na pretiravanje z alkoholom.

Merkurjev kvadrat na Jupiter v soboto, 10. 2., prinaša malo več kaotičnih misli, veliko besed in pogovorov, idealiziranja in filozofiranja.

V torek, 13. 2., se Mars pridruži Merkurju in Soncu v vodnarju, tako bo v zraku vedno več mentalne in družbene energije. Mars v vodnarju nas bo spodbujal pri intelektualnih delih, pomagal, da se bomo bolj aktivno povezovali za skupne cilje. Ker se najprej sreča v konjunkcijo s Plutonom, lahko sprva prinese novice o agresiji, na zasebni ravni pa več notranjega nemira in borbenosti. Isti torek imamo tudi sekstil Venere in Neptuna, kar bo spodbujalo romantična čustva in vsaj malo mehčalo napetost. V sredo, na valentinovo, bo konjunkcija Marsa in Plutona eksaktna, popoldne iz bika spodbujena tudi z Luno, kar v življenje prinaša več napetosti in nemira. Presežek energije omenjene konjunkcije je modro sprostiti s športom, fizičnim delom, do neke mere jo sprošča tudi spolnost.

V četrtek, 15. 2., bo Luna v biku pomirila napete energije preteklih dni, hkrati imamo spodbudne Merkurjeve aspekte, ki nam bodo pomagali, da bomo bolj jasno povedali ljudem, kar nam je pomembno. Vplivi nas bodo podpirali, tudi če bomo morali povedati kaj napornega in bolečega ter predelati manj prijetne informacije.

V petek, 16. 2., imamo prvi krajec in Venerin prehod v vodnarja, tako bodo vsi hitri planeti v tem naprednem, intelektualnem, povezovalnem znamenju. Paziti se moramo nemira in pretiranega racionaliziranja. Prvi aspekt Venere bo konjunkcija s Plutonom, tako bomo vedno bolj razumeli, kaj nam prinaša energija Plutona v vodnarju.

Teden nas kliče k akciji, novim začetkom. Vedno bolj bo poudarjena energija vodnarja z novostmi in povezovanjem, a tudi z nemirom. Ker bosta dve konjunkciji s Plutonom, zna biti teden družbeno pomemben, k nam prihajajo novice, ki nas stresajo, a nam tudi kažejo, kam gremo kot družba. Posesivnost, materializem, ljubosumje, divja nekontrolirana čustva nas lahko privedejo do skrajnosti, ne le čustvovanja, ampak tudi delovanja. Ozaveščajmo jih, sproščajmo napetost, da nam bo lažje.