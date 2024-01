Teden v zvezdah: čas bo za akcijo

V tednu pred nami bo veliko aspektov, zdelo se bo, da nas življenje sili v akcijo, a ne vse enako. Za nekatere bo to izjemno pomemben teden, ko se bo vse sestavilo, za druge naporen čas, ko bo Mars aktiviral aprilski sončni mrk in prinesel silne spremembe, ki jih ne bo mogoče nadzorovati. Vsi skupaj se bomo morali truditi uporabiti energijo za konstruktivne življenjske premike, za zdravo akcijo in poslovne napore. Če je ne bomo znali izkoristiti, bo delovala proti nam, prinašala nemir, nezgode, prepire. Tudi na družbeni ravni zna biti do 30. 1. bolj napeto in nemirno.

V soboto, 27. 1., bo mentalne energije veliko, lahko nam prinese izjemno bistrino, jasnost, ostrino misli, prodornost, toda če bomo izgubili ravnotežje, tudi nemir, jezo, nezadovoljstvo. V nedeljo, 28. 1., je zelo pomembno zavedno usmerjati nemirno intelektualno energijo v kaj konstruktivnega, v naporno intelektualno delo, pomembne odločitve, na cesti pa je potrebna previdnost, saj nas bo veliko bolj hitrih in nemirnih. V nedeljo se Venera lepo poveže tako s Saturnom kot Jupitrom, s čimer bo več možnosti za harmonične odnose, novo romanco, še verjetneje koristne finančne premisleke in odločitve.

V ponedeljek in torek Mars aktivira aprilski sončni mrk, kar lahko nekaterim prinese velike nepričakovane spremembe, a tudi družbeno manj prijetne zgodbe. Tako v ponedeljek kot torek bomo imeli res veliko energije, tako zaradi trigona Marsa na Uran kot tudi zaradi paralele Marsa in Plutona. Če želimo vpliv koristno uporabiti, presežek fizične energije porabimo z naporno fizično akcijo, delom, adrenalinskimi izzivi, poslovno zagnanostjo, kajti drugače, če se obrne proti nam, lahko prinese nezgode, eksplozivnost, jezo.

V sredo in četrtek se bo energija umirjala. Luna v tehtnici in paralela Merkurja in Venere obljubljata, da bomo dali več na lepe odnose in se potrudili biti bolj prikupni, prijazni.

V petek Luna v škorpijonu in Merkurjev sekstil z Neptunom budi našo intuicijo, čustveno inteligenco, tudi ustvarjalni navdih.

Izjemno intenzivni, a tudi plodni dnevi so pred nami. Vso intenzivnost, nemir in strast je treba vložiti v kak projekt ali vsaj šport, da bomo manj strupeni tako zase kot za druge. Je pa vseeno modro biti dodatno previden na cesti. V odnosih lahko naredimo konec tedna bistven korak naprej k zrelosti. Ko razumemo in cenimo tiste, ki so nam pomembni, naši. Tudi finančno lahko marsikaj trezno načrtujemo. Začetek prihodnjega tedna bo izjemno intenziven, zahteva več pozornosti in pametnega izkoristka presežka fizične energije. Druga polovica tedna bo že bolj mirna.