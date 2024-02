Teden v zvezdah

Vsi planeti so direktni, tako se počasi osvobajamo okovov preteklosti. Pluton je že v vodnarju, energija se je spremenila, odpira nas in osvobaja, vendar se zdi, da smo malo zakrknili, se bojimo vstopiti vanjo, kar nekaj čakamo. V prihodnjih tednih jo bomo čutili vedno bolj, sprva jo lahko doživimo tudi s strahom.

Luna je padajoča in bo dosegla mlaj v petek, 9. 2., zvečer, tako računajmo, da je ta zadnji teden pred novim luninim ciklusom namenjen zaključevanju preteklega in pripravi na novo, ni modro že začeti znova. Konec tedna nas zna vznemiriti vreme, nas povleči v svoje domove in spodbuditi k počitku. Sprva je možen močan veter, nato deževno vreme. Naj veter počisti, odstrani, kar je treba, naredi prostor za novo, ki se želi rojevati. Čeprav je proces čiščenja lahko naporen, nas nečesa osvobaja in nam omogoča nov lunin ciklus, ko bomo z lahkoto ustvarjali stvari na novo, novo življenje, nove oblike, tehnike.

Pripraviti se je pomembno. Načrtovati s toliko planetov v kozorogu ne bo težko, povezovati se za skupno dobro nam bo počasi postajalo vedno bolj domače.

Odprimo se ljubezni. FOTO: Getty Images

Danes (3. 2.) se poglobimo vase in odstranjujmo vse, kar nima veš smisla. Jutri, 4. 2., se odprimo pustolovščini življenja, če le vreme dopušča, pojdimo v naravo. Ponedeljek, 5. 2., bo aspektno zelo bogat dan, odprle se bodo rane, vezane na odnose, čistili bomo svoje sposobnosti vodenja in avtentičnosti, hkrati se na družbeni ravni lahko odprejo skrbi in strahovi, saj se lahko nova doba, nov svet pokažejo s senčne strani v tej novi realnosti, ko se Merkur v vodnarju sreča s Plutonom.

V torek, 6. 2., in sredo, 7. 2., bomo po eni strani izjemno učinkoviti, po drugi se nam lahko odpirajo modre odločitve v finančnih zadevah, tudi naša ljubezenska čustva so lahko bolj vznemirjena, dogajajo se nepričakovane stvari. Odprimo se ljubezni, strasti, kreativnosti. Ne le Venera z Uranom, tudi Mars z Neptunom nosi zanimiva doživetja, čutenja. Čas je primeren za zabavo.

V četrtek, 8. 2., in petek, 9. 2., bomo močno čutili mlaj. Potrebovali bomo počitek in varnost. Preobilje misli, potreba po avtentičnosti in svobodi nas lahko naredijo nemirne. Dobro, da je praznik, ne rinimo s silo v novo prekmalu. Osvobodimo se vsega, kar mora iti, in načrtujmo nov lunin mesec. A nič s silo. Iz preveč misli in nemira so možne napačne odločitve.

Zaključujmo, počistimo, pripravljajmo se na novo. Na začetku tedna predelajmo črnogledost in rane pripadnosti, sredi se sprostimo, zabavajmo, kreirajmo in uživajmo, čez vikend se spočijmo. Umirimo mentalni del in dovolimo življenju, da je tako, kot je.