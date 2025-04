Po 85 urah omagal: Robert Goter svetovnega rekorda žal ni dosegel (FOTO)

Evforija, ki se je začela 1. aprila ob 9. uri, na dan, ko je Robert Goter praznoval 49. rojstni dan, odločen, da bo igral harmoniko nepretrgano več kot 81 ur, se je končala v četrtek malo po 19. uri. Dan prej, kot je načrtoval sam. Utrujenost je terjala svoj davek, a Robert je že napovedal, da se bo podviga lotil znova. In presegel Francozinjo Christelle De Franceschi, ki je lani svoj rekord izboljšala, saj je harmoniko igrala 80 ur, 53 minut in 28 sekund.

Dvorana ni bila nikoli prazna.

Vmes masaža

Robertu se je števec ustavil pri 58 urah, 24 minutah in 25 sekundah, moč mu je pobralo dejansko v zadnjih 15 minutah, okoli 19. ure. Ob njem so bili takrat na odru štirje člani ekipe, dva med njimi iz komisije, spremljali so ga tudi oba sinova, njegovo dekle Nika in maser, ki mu je z masažo vratnih mišic in rok poskušal pomagati. Spodbujalo ga je občinstvo, a se je čutilo, da je bila glasna spodbuda zanj prej breme.

Zadnji razteg pred začetkom FOTO: VTV

Člana komisije sta morala večkrat glasno ponoviti, katero skladbo naj zaigra, prav tako je presegel čas igranja ali pa malo prehitro zaključil. Pravila za Guinnessov rekord so namreč zelo jasna, vsako skladbo je moral igrati vsaj dve minuti, med posameznimi skladbami je lahko minilo največ 30 sekund.

Zato dva ista člana komisije, ki sta bila ves čas ob njem, člani pa so se menjavali na tri ure in pol, več kot štiri ure nista smela biti prisotna, ves čas pa sta imela v rokah štoparico, da je bil čas za odmor in trajanje skladb pravilno odmerjen. Prav tako iste skladbe ni smel ponoviti prej kot po štirih urah, zato je bilo na trenutke moteče, ko si je kdo iz občinstva zaželel skladbo po lastni želji. Nad vsem tem je sicer bdela, kot rečeno, komisija.

Še bi špilal!

»Muzikantje so železni ljudje,« je zapisal Branko Gajser na svojem Facebookovem profilu in dejansko so mnogi verjeli v Goterjev uspeh. V Vilo Bianca so ljudje prihajali podnevi in ponoči. Seveda jih je bilo največ podnevi, v sredo naj bi se jih čez ves dan zvrstilo prek dva tisoč. Kot je povedal koordinator ekipe Miro Pačnik, je Robert jedel večinoma majhne grižljaje mesa, zelenjave in ogljikovih hidratov. Je pa imel obrok vsaki dve uri, vmes je imel na voljo sadje in oreščke. In seveda vodo.

»Vmes mu je mama prinesla kurjo juhico, ki je bila zanj super poživilo. Saj vsi vemo, da je domača hrana najboljša,« nam je povedal Pačnik. Goterja so prišli spodbujat tako mnogi glasbeniki kot številni drugi ljubitelji glasbe in navijači. Prišel je tudi Anže Krevh, Goterjev učenec, ki je rekord dosegel pred dvema letoma, ko je harmoniko odložil po 53 urah, 53 minutah in 53 sekundah.

Vmes mu je mama prinesla kurjo juhico, ki je bila zanj super poživilo.

»Dvorana ni bila nikoli prazna, morda je bilo še najmanj obiska okoli štirih zjutraj. Ampak nikoli ni bila prazna,« nam je še povedal Pačnik. In dodal, da je imel Robert prvo večjo krizo v noči na četrtek, ko je potreboval veliko spodbude, da je ostal buden. Ko se je nekaj minut po 58 urah igranja opazilo, da je znova v krizi, so ga prisotni vprašali, ali bi še igral ali bi raje končal. Pogledal jih je, se široko nasmejal in rekel, da bi še rad špilal. In je res še zaigral eno, nato pa se je očitno odločil, da bo zaključil. Končal je tako, kot je začel, z Avsenikovo Golico. Odpravil se je spat, a se je že po dveh urah zbudil in oznanil, da je kot nov in bi še lahko igral.

»Zdaj vem, da sem naredil nekaj organizacijskih napak, ki jih naslednjič, ko se bom znova lotil podviga, ne bom ponovil. Vsem, ki so me spremljali in mi privoščili uspeh, sem neizmerno hvaležen. Kot tudi vsem, ki ste donirali denar za Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje. Točnega podatka o zbranih sredstvih še ni, neuradno pa se je za letovanje otrok zbralo okoli 14.000 evrov,« je ponosen Robert Goter, novi slovenski rekorder.

14 tisoč evrov naj bi zbrali za letovanje otrok.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je sporočil, da bo mestnemu svetu predlagal, da Goterju izjemoma podelijo priznanje ambasador Mestne občine Velenje tudi brez predhodnega javnega razpisa. »Z nastopom je povezal ne le Velenja, temveč vso Slovenijo. Ker je dogodek sovpadal z njegovim 40-letnim jubilejnim igranjem harmonike, je to dodatna simbolna vrednost tega podviga za lokalno skupnost in glasbeno dediščino,« je povedal župan.

Robertova partnerica Nika Brečko je skrbela, da je jedel in pil. FOTO: Mojca Marot

Muzikantje so železni ljudje! FOTO: Mojca Marot

Tako se je poslovil od odra. FOTO: Visit Velenje

Ekipa občinske uprave z županom Velenja Petrom Dermolom FOTO: Mojca Marot

Podpret ga je prišla ekipa Anžeta Krevha, čigar rekord je presegel. FOTO: Osebni arhiv