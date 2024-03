Štirje znaki, ki jih čaka res romantična pomlad

Meteorološka pomlad je že nastopila, čakamo še koledarsko, obe bosta nedvomno prežeti z romantiko. Pomlad je res poseben čas, letos bo z vidika toplih čustev najbolj darežljiva do štirih astroloških znakov.

Oven

Ovni so znani po strastni naravi, zato ni nič nenavadnega, da jim obdobje, ko se narava prebuja, napoveduje veliko dogajanja. Za rojene v tem znamenju je pomlad čas neštetih priložnosti in v njej na življenje tedaj gledajo s še več optimizma kot sicer.

Brstenje in cvetenje jih spodbuja in opogumlja, zlasti letošnja pomlad jim namenja veliko spomladanskih romanc, polnih strasti, avantur in presenečenj.

Ovnov ni strah prevzemati pobude ko gre za ljubezen, zato bodo samski aktivno iskali morebitno sorodno dušo, tisti v zvezi pa bodo storili vse, da bi romantiko dvignili na novo raven.

Ovne čaka mnogo spomladanskih romanc, polnih strasti, avantur in presenečenj. FOTO: Rohappy/Gettyimages

Rak

Rojeni v znamenju raka so izjemno čustveni in sočutni, letošnjo pomlad se bodo še bolj povezali s čustvi drugih in z lastnimi občutki.

Dom in družino bodo postavili na prvo mesto in tisti v zvezi bodo veliko energije vlagali v ljubeč odnos.

Samskim se obeta globlje povezovanje z drugimi in ta letni čas jim prinaša veliko možnosti za romantiko ter ljubezen.

Raki bodo v letošnjih spomladanskih mesecih spoznali resnično vrednost toplega čustva in se osredotočili na trdno in trajno zvezo.

Tehtnica

V tem znaku rojeni posamezniki obožujejo metuljčke v trebuhu ter harmonijo in ravnovesje v življenju. To pomlad se bodo posebej osredotočali na ljubezen.

Zaradi družabne narave bo ta letni čas še samskim namenil številne priložnosti, tisti v zvezi bodo brez težav očarali partnerja.

Letošnja pomlad bo za tehtnice nedvomno čas za uživanje življenja.

Tehtnice obožujejo metuljčke v trebuhu. FOTO: Thinkstock

Riba

Ribe so zelo čustvena in intuitivna bitja, to pomlad bodo posebej odprta za ljubezen in romantiko.

Še bolj globoko se bodo zazrle vase, v svoj svet, odkrivale načine, kako se povezovati z drugimi ter spoznavale resničen pomen ljubezni.

Prav občutljivost bo ribam zagotovila odlične pogoje za čustvene vezi, ki se bodo, pri samskih, začele z na videz nedolžnim spogledovanjem.

Svoja čustva, v novih ali že trajajočih zvezah, bodo ribe izražale tako, kot najbolje znajo: z romantiko, nežnostjo in pozornostjo do izbrancev.

Spomladanska romanca jim je letos usojena, obljublja gettotext.com.