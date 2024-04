Ko ste napeti, naredite to

Imate pomemben sestanek, prvi zmenek ali razgovor za službo. Vsi okoli vas pametujejo, da samo pojdite tja in se prepustite. Preprosto, toda kako v resnici storiti kaj takega? Strokovnjaki pravijo, da ko vam ljudje to rečejo, po navadi v resnici mislijo, da pojdite že enkrat čez to, kar pa vam v tistem trenutku prav nič ne pomaga. Ni stvar v tem, da spustite - saj bi, če bi lahko. Zato spremenite stavek v: »Naj bo tako, kot mora biti.« To sicer ne odstrani problema, vam pa daje bolj zdrav odnos do njega.

Zavedajte se, kaj se dogaja v sedanjem trenutku, toda ne sklepajte sodb. Predstavljate si lahko, da je vaš um ocean. Ko je nevihta, podivjajo tudi naša čustva. Če pa se potopite pod vodo, boste mirni. Enako je z vašim umom. Ko ste napeti, se ustavite in vdihnite ter spustite vdih vse do trebuha. Dihajte in si predstavljajte valove. Užijte trenutek, kar vam bo prineslo mir in ravnovesje. To pomeni pustiti rečem, da samo so.

Morda se vam bo zdela vaja težka, toda prinaša velike učinke. Omogoča vam, da se soočite z resničnostjo, ne da bi vas ta potegnila vase. To ne pomeni, da se bodo vaše skrbi izkazale za nepotrebne ali ne boste prizadeti, toda vaš um bo ostal osredotočen na zdrav razum, ko ga boste najbolj potrebovali.