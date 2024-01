Spremenimo lahko le sebe

»Naš značaj je rezultat zgodbe, ki si jo pripovedujemo o sebi, inventura pa sesuje naše skrite uničevalne temelje, ki smo jim nehote dopustili, da upravljajo naše vedenje. Osvoboditi se moramo svojih mnenj o tem, kakšni bi morali biti drugi ljudje, kraji in stvari - ne mama, ne partnerica, ne vlada Severne Koreje niso dolžne prilagajati svoje resničnosti v skladu z mojimi kapricami,« poudarja Russell Brand v svoji knjigi o odvisnostih. Želi nas namreč opomniti na to, da ne smemo graditi svoje sreče na tem, da drugi ravnajo tako, kot ustreza nam.

»Svet sprejmemo tak, kot je, samo mi pa se lahko spremenimo,« pravi in doda, naj sledi premislek o tem, kako smo sami udeleženi v vsem skupaj. Vprašajmo se, kaj bi lahko naredili drugače, ali smo bili morda pri pereči zadevi ali odnosu prikrito sebični, neiskreni, egocentrični, nas je bilo strah, smo koga prizadeli in katere naše značajske hibe so se pokazale pri tem. Ko si razjasnimo motive za svoje vedenje in smo odločeni prevzeti odgovornost za svoja čustva, poiščemo zaupanja vredno osebo, ki nam bo pomagala predelovati težave ter se nam pomagala posloviti od svojih pomanjkljivosti.

Brand priporoča, naj se nato v sodelovanju s svojim »mentorjem« opravičimo vsem za vse, kar smo jim hudega povzročili med zasvojenostjo ali s svojimi nerazrešenimi vzorci, da smo na vsakodnevni ravni pozorni, kdaj nas spet potegne v stare vzorce, da redno utrjujemo nov pogled na svet, naj življenje gledamo manj sebično in smo do vsakogar prijazni ter mu pomagamo, če le lahko.