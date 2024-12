Sprejmite spremembe: nove energije nas vodijo k željam duše

Prihajajo druge frekvence, ki jih bomo čutili navznoter, odražale se bodo tudi na planetu. Vse, kar se dogaja, je proces Zemlje in hkrati nas. Tisti, ki smo ostali tu, gremo skupaj z Zemljo v višjo dimenzijo, zato doživljamo preobrazbo. Tistim, ki ne sprejemajo teh frekvenc, se zdi, da bo konec sveta.

Toda vse je le del čiščenja procesa Zemlje, pravijo guruji. Rešitev ni upiranje, ampak sprejemanje. Sprostiti se moramo, živeti z vsem, kar prihaja, ne pa videti vsega kot težavo. Le če še vedno rineš v cono udobja, si prepričan, da je vse narobe. Toda cone udobja že zdavnaj ni več. Covid nas je vrgel iz nje, zdaj se bo vse še stopnjevalo.

Frekvenčno se ne ujemata

Sistem tretje dimenzije se bo sesul, saj v četrti ne more obstajati, ker se frekvenčno ne ujema z njo. Spremenila se bo miselnost in vse okoli nas. Trenutno stanje ni končni rezultat. Če izgubite službo, vam stara frekvenčno ne ustreza več. Prej to vidite in spustite, prej boste dobili službo, ki si jo želite.

Nove frekvence prinašajo priložnosti, usklajene z željami duše. Kdor dogajanje jemlje za katastrofo, naj se zaveda, da ko govoriš, da je nekaj katastrofa, tvoje besede zabetonirajo to stanje v tvoje življenje. Zato živimo usklajeno z višjimi frekvencami, zavedajmo se, da ni nič slabega, vse je samo dobro.

Tudi če za nekaj mislimo, da je slabo, se pozneje izkaže, da nas je dvignilo na višjo raven. Vse je odsev notranjega sveta, vse, s čimer se obremenjujemo, bremeni naše polje. Zato se imejte radi, sprejemajte se in se ne bremenite z zunanjimi dogodki. Vi in vaš svet ste edino, kar je.