Direktor Gira Mauro Vegni: Slovenski dvoboj ni izključen

Prireditelji dirke po Italiji so dolgo snubili največja slovenska kolesarska zvezdnika in ju naposled vsakega zase tudi privabili. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta njihov trud poplačala z dvema zaporednima slovenskima zmagama, ki sta k zahodnim sosedom zvabili na tisoče naših navijačev.

Direktor Gira Mauro Vegni je kajpak zadovoljen s tem izkupičkom, nas pa je zanimalo, kdaj spet v boju za rožnato majico pričakuje Pogija in/ali Roglo ter kdaj bo ta spet potekal tudi po slovenskih cestah.

Na koncu dirke vam lahko čestitamo za lep in uspešen Giro, pri čemer je imel prste vmes tudi slovenski as Tadej Pogačar, kajne?

»Hvala za čestitke, vendar si te res bolj zasluži Tadej kot jaz. Kot prireditelj lahko sestaviš dobro traso, vendar so kolesarji glavni akterji, ki dirko naredijo lepo, zanimivo. Ta Giro je Pogačar izpeljal na najboljši možni način, po moji oceni bi lahko storil še nekoliko več, v nekaterih situacijah se je zadovoljil z že opravljenim. Vendar je vseeno ravnal prav, prikolesaril si je tiste zmage, ki si jih je želel. V vseh treh tednih je vzbujal veliko navdušenje med ljudmi, to je bilo najlepše na tej dirki.«

Drugo leto zapored so okronali slovenskega šampiona. Kako ste videli lansko zmagoslavje Primoža Rogliča in letošnje Tadeja Pogačarja?

»Tu govorimo o dveh rojakih, a tudi o kolesarjih različnih starosti, ki imata tudi povsem drugačna pristopa h kolesarstvu. Vsa čast Rogliču za lansko zmago na Giru, ki je bil napet do konca. On bi rožnato majici sicer lahko osvojil tudi že kakšno let prej. Pri Pogačarju pa lahko rečem, da ni samo številka ena na svetu, je edinstven. Nekaj izjemnega je to, kar je prinesel kolesarstvu.«

Oba pa sta ob vaše ceste pripeljala na tisoče slovenskih navijačev, lani na Višarje, letos na Monte Grappo. Smo dobrodošli gostje na Giru?

»Slovenski navijači so vedno polni entuziazma, vsekakor so dobrodošli. Lani smo na Višarjah videli samo eno zastavo in to je bila slovenska, italijanske praktično ni bilo na spregled. Letos je bilo na Monte Grappi tudi ogromno vaših navijačev, vendar tokrat niso bili sami, veliko je bilo tudi italijanskih in z drugih koncev Evrope.«

Kaj pa Giro 2025, pričakujete, da bomo na njem spet videli Pogačarja, morda tudi Rogliča?

»To je odvisno predvsem od tega, kar mu bo uspelo čez manj kot dva meseca. Če bo letos osvojil rožnato-rumeni dvojček, torej dobil še svoj tretji Tour v karieri, pričakujem, da bo prihodnje leto spet na Giru. Tudi možnosti, da pride Roglič, ne izključujem.«

Sicer pa se bo sodeč po objavah v medijih v Furlaniji – Julijski krajini prihodnje letos Giro začel v Trstu in v 2. etapi, ki bo povezala evropski prestolnici kulture Gorico in Novo Gorico, obiskal Slovenijo. Drži?

»Tega vam ne morem potrditi, ker odločitev o tem še ni padla. Ena od možnosti za start dirke je ta, ki ste jo omenili, vendar ni edina.« Miha Hočevar