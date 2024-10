Širite svetlobo

V OBDOBJU, v katerem smo, se pospešeno učimo iskati in povečevati ljubezen in svetlobo v sebi ter ju deliti z drugimi, pravijo guruji. Tako posamezniki kot kolektiv bomo še vedno lahko odločali, v kateri dimenziji bomo živeli in kakšno realnost si bomo gradili.

Prihaja namreč čas, ko bomo kot človeštvo zaradi notranje rasti in povečane svetlobe v srcih pripravljeni na kolektivno izkušnjo enosti in prehod v peto dimenzijo, ki bo združil vsa srca po svetu. Naloga posameznikov je, da krepijo zavest povezanosti, svojo moč in potencial, ki je v vsakem izmed nas. Spomniti se moramo, da smo vsi alkimisti svojega življenja in smo si sami izbrali, da smo tu v času prehoda. Pomembno je utelešati to zavest: v svojem življenju, potem pa še svetiti na pot drugim ljudem in jim dajati upanje.