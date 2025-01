Naj rane postanejo most do moči (Suzy)

Ko se leto 2024 izteka, se znajdemo na prehodu med starim in novim, med tem, kar je bilo, in tistim, kar šele prihaja. Tokrat to ni zgolj konec leta – je zaključek poglavja, ki ga je vodil arhetip pravice. To leto nas je spodbujalo k tehtanju dejanj, sprejemanju posledic in iskanju ravnovesja med lastnimi željami ter univerzalnimi zakoni. Zdaj nas vesolje usmerja k arhetipu puščavnika, ki prinaša potovanje vase, notranje raziskovanje in popolno resetiranje.