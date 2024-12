To je obdobje, ko nas arhetip moč in sijaj vodi skozi temno noč duše, opominja na moč, ki je tiha in globoka, ter sijaj, ki izvira iz naše pristne avtentičnosti. Zdaj bosta naše poti zaznamovala introspektivni Mars in svobodna Venera. Kaj nam sporoča arhetip moč in sijaj? Moč ni vedno tista, ki povzdigne glas ali prepričuje z argumenti. Resnična moč je v naši notranji sposobnosti, da kljubujemo lastnim strahovom in dvomom, premagujemo notranje zveri brez boja in verig. Pravi sijaj ni površinski, ne zahteva pozornosti ali potrditve drugih, temveč sije iz globin naše duše. Postavite si vprašan...