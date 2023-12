S Saturnom v sedmi hiši pride partnerstvo pozneje v življenju

S Saturnom v 7. hiši oseba za partnerja pogosteje izbira starejše osebe. V njeno življenje prihajajo redoljubni, togi ljudje s trdovratnimi in zastarelimi pogledi na svet, učijo je discipline in avtoritativnosti. Ta položaj je znak zahtevnejšega partnerstva, skozi katero se marsikaj naučimo, vendar se pri tem tudi veliko trudimo. Če je ascendent v vodnarju ali povezan z Uranom, naznanja strah pred partnerstvom in pozno vstopanje vanj ali samskega človeka.

Saturn v 8. hiši je zahtevnejši, saj so strahovi globoki in včasih skriti tudi nam samim. Pogosti so trdovraten strah pred smrtjo, strahovi pred predajo v spolnosti, včasih, če je Saturn v disharmoničnih aspektih, najbolj z Venero, Marsom ali Plutonom, tudi zahtevnejše spolne izkušnje. Ker Saturn pomeni trud in izmojstritev, lahko človek preseže sebe, premaga strahove, a v vsakem primeru pozneje. Starejši je, boljši ljubimec postaja.

Saturn v 9. hiši prinaša ovire, povezane z višjim izobraževanjem. Čas študija je lahko zelo zahteven, odvisno od aspektov, a vidi se možnost blokade na področju študija in da je treba vložiti veliko truda, da se študij dovrši. Včasih to naznanja težave v tujini, lahko administrativne. Pogosto se študira zgodovino ali kaj klasičnega, klasično glasbo. Saturn je povezan tudi s fiziko, mehaniko, matematiko. Vezani smo na tradicionalno religijo.

Saturnove teme izmojstrimo pozneje v življenju, prej se soočamo s težavami. FOTO: Allvisionn/Getty Images

Če je Saturn v 10. hiši, je mati osebe nakazana kot stroga, resna. Dobro postavljen Saturn kaže odgovorno mater, slabo postavljen težavno, nekoga, ki je obremenjen, ima zdravstvene težave, je zgaran in podobno. Temeljno so nadrejeni precej strogi in hladni, premalo človeški, vendar znajo povedati, kaj od nas želijo. Možni so padci s položaja, zelo počasno in vztrajno delo za poslovni razvoj, začnemo od malega in gradimo v višave. Včasih se zdi, da vsi drugi lahko napredujejo hitreje kot oseba s tem položajem. V avtoritativni vlogi je oseba moralna in poštena, vendar hladna in stroga.

Če je Saturn v 11. hiši, izbiramo starejše prijatelje, imamo jih manj, vendar te zelo dolgo. V prijateljskem odnosu je občutek dolžnosti. Nismo ravno socialno vešči, včasih se oseba s tem položajem celo zapira vase ali ima asocialna nagnjenja, seveda če gre za Saturn v znamenju, kjer se ene počuti najbolje. Drugič sčasoma oseba prevzema pomembne socialne dejavnosti nase, se vede odgovorno, je pomemben del kake stranke ali vlaga svoj trud in napor za družbo, v kateri živi. Želje osebe se težje uresničijo, dolgo je treba čakati in vztrajati, da se stvari sestavijo.

Saturn v 12. hiši lahko prinaša globoke in trdovratne strahove, ki se jih ne zavedamo. Oteži psiho in prinaša strahove, včasih je nekaj v naravi osebe, kar jo vleče dol in otežuje njeno delovanje. V boljših povezavah pa lahko dela v bolnišnici, zaporu ali se ukvarja z umetnostjo. Tipična potreba te povezave je samota, zato marsikdo išče mir v samostanu. Napori, vloženi v meditacijo in druge duhovne prakse, postopoma rojevajo sadove. Mihaela Malečkar