Šamanizem in bolezni: čiščenje se začne v glavnih prehodih duše

V šamanizmu največkrat verjamejo, da je telo zrcalna podoba Zemlje, tako glede na kardinalne točke na telesu diagnosticirajo obolenja in določijo, kaj ti manjka, kateri element je treba dodati ali odstraniti, ker ga je preveč. Jeza denimo kaže naporna čustva v jetrih, odstranimo jo s prekajevanjem, hkrati pa svetujejo, naj, kdor je jezen, vizualizira, da je v zlatem jajcu.

Pogosto je bolezen posledica šoka, travme, zlomljenega srca, težkih okoliščin, ko gredo stvari zelo narobe – ob nenadni smrti ljubljenega družinskega člana, nesreči, ki smo jo preživeli … Klasična diagnoza za tako stanje je v veliko tradicijah povezana z blokadami v presredku, srcu, glavi, ki so trije glavni prehodi duše, zato se čiščenje začne tam.

Če vas je nekdo izdal ali niste šli naprej po razhodu, energijski spomin ostaja v vašem srcu, zato prekajujemo v nasprotni smeri urnega kazalca, da odstranimo to energijo in vrnemo izgubljeni element duše. S šamanom se vrneš v trenutek, ko se je nesrečni dogodek zgodil, ter rešiš dušo nazaj v sedanjost. Dele duše, ki ostanejo v dogodku, tako vrnemo, premaknemo dušo v ta prostor in čas, v ta trenutek. Prav tako si pomagajo s kanaliziranjem in svetimi rastlinami. Diagnosticirajo energijsko neravnovesje na podlagi tega dogodka in celijo dušo.

Čisto srce je prav tako pomembno, kajti ko se duša vrne, potrebuje ljubeče okolje, kamor se vrne, tako kot bi otroka pospremil znova domov. S prekajevanjem okrepijo srčno središče, ker je to naše sprejemno središče, kjer sprejmemo izgubljene dele duše.