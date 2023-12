S hvaležnostjo do sreče. Izurite um

Pozitivna psihologija zagotavlja, da je hvaležnost ključni element sreče, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Doda, da lahko um vseeno preprosto izurimo, da je hvaležen za male življenjske radosti. Ko nas kaj potre - ali pa vsak dan pred spanjem -, lahko naredimo naslednjo vajo.

S prsti nasprotne dlani objamemo palec. Ko vdihnemo, pomislimo na eno stvar, za katero smo hvaležni. Preidemo na kazalec. Rahlo ga primemo in se spomnimo naslednje stvari. To so lahko tudi lepo vreme, dom, rože na mizi. Nadaljujemo s preostalimi prsti. Ko naštejemo pet stvari, izdihnemo in končamo vajo.

Opazili boste, da vaš svet kar naenkrat ni več tako črn, ampak se zavedate, da je v njem veliko stvari in ljudi, ki vas bogatijo in razveseljujejo.