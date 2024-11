S frekvenco spremenite situacijo

Ko vibriramo na določeni frekvenci, privlačimo vse, kar je povezano z njo. Če smo na primer razburjeni, nam gre vse narobe. Če se jezimo, ker zamujamo, naletimo na rdeči val in zastoje na cesti.

»Ko želite s silo in voljo spremeniti konkretne fizične rezultate, namesto da bi spremenili svoj notranji energijski odtis, se vam bodo še vedno dogajale in materializirale iste stvari kljub vašim najboljšim namenom,« pravi ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce.

Pravi, da imajo lastni energijski odtis tudi vaša služba, vaš dom, projekti, v katere ste vključeni. Če želite torej spremeniti kar koli glede službe, trenutnih okoliščin, zdravja, težavnih odnosov, svojega razpoloženja, smole, ki vas spremlja, sitnih sosedov, hujšanja in telesne podobe, finančnega stanja itd., spremenite svojo vibracijo v mislih in zunanji premik se bo zgodil hitreje in lažje.