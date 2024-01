Retrogradni Merkur v 2024: kdaj ga lahko pričakujemo in na koga bo imel najmočnejši vpliv

V astrologiji je Merkur zaradi svoje lege v sončnem sistemu eden najpomembnejših planetov, ki vpliva na naša življenja. Kaj nam retrogradni Merkur prinaša v letu 2024 in kako bo vplival na naša življenja?

Kaj je pravzaprav retrogradni Merkur? To je tritedensko obdobje, v katerem se Merkur, planet komunikacije, prometa in tehnologije, upočasni, nato pa se zdi, da se premika nazaj od naše izhodiščne točke na Zemlji. Ko se to zgodi, se življenjska področja, ki jih nadzira Merkur, sprevržejo v kaos. Merkur je tudi planet, ki vpliva na naše razmišljanje in izražanje. Njegove retrogradne faze so pravzaprav priložnosti, da damo prednost introspekciji in naredimo korak nazaj, ocenimo in si ponovno zamislimo določeni vidik svojega življenja.

Retrogradni Merkur v 2024: vsi datumi in vpliv na nas

Od 1. do 24. aprila 2024

Merkur bo retrograden v svojeglavem, strastnem in ognjevitem znamenju ovna. Ovni bodo občutili nenadzorovano željo, da bi skočili v odločanje ter se z zahtevnimi situacijami soočili z odločnostjo in agresijo. Iskre se bodo kresale, lahko pride do napetosti in konfliktov.

Za vsa astrološka znamenja, še posebej ognjena, je najbolje, da so tiho in dobro premislijo, preden komunicirajo z drugimi, saj lahko njihove besede močno prizadenejo. Prav tako je pomembno, zlasti za ovne, leve in strelce, da se v tem obdobju ne prepirajo, da bi se izognili prihodnjim nesrečam.

Od 4. do 27. avgusta 2024

Merkur je retrograden v zemeljskem znamenju device od 4. do 14. avgusta, nato pa preide v ozvezdje leva. To obdobje se bo začelo z jasnim postavljanjem ciljev. Sprememba bo prišla po 14. avgustu, saj bo Merkur retrograden v samozavestnem, a sebičnem ognjenem znamenju leva.

Medtem ko devica dopušča, da se konstruktivno posvetimo samoizpopolnjevanju in občasno kritiziramo svoje bližnje, levi ne sprejemajo nobene kritike, saj hrepenijo po pohvalah in potrditvah drugih.

Ti dve znamenji morate biti še posebej previdni, ko gre za ljubezensko življenje, saj bo ta faza zagotovo ustvarila zmedo in negativno komunikacijo.

Od 25. novembra do 15. decembra 2024

Zadnji retrogradni Merkur v tem letu bo v znamenju strelca. Praznični čas 2024 bo padel v sredino retrogradnega Merkurja, kar bi lahko povzročilo nekaj težav pri načrtovanju dopustovanj ali družinskih večerij.

Astrologi vsem znamenjem svetujejo, da trikrat preverijo svoje rezervacije in načrte pri prijateljih in družini, preden se odpravijo na pot. Prav tako bi bilo koristno, da se ne spuščate v nepotrebne prepire z ljubljenimi, saj bi to lahko pustilo grenak priokus, piše wannabemagazine.com.