Retrogradni Merkur prihaja 5. avgusta in prinaša kaos: močno bo vplival na to znamenje

Retrogradni Merkur, ki začne svojo pot 5. avgusta, bo prinesel vrnitev v preteklost, ponuja pa tudi priložnost za duhovno in materialno rast. Retrogradno gibanje zaključi 24. avgusta.

Retrogradni Merkur v devici

Devica je zemeljsko znamenje, ki nakazuje stabilnost in praktičnost. Vse je povezano z izpolnjevanjem obveznosti in dnevnimi rutinami.

Merkurjevo retrogradno gibanje v devici bo prineslo kaos vaše delo in ljubezensko življenje, vpliv bo imelo tudi na zdravje. Astrologi svetujejo, da je najbolje, če v tem obdobju nosite modro barvo, saj je modra barva komunikacije in bo povečala vašo samozavest.

Ne le to, vaša rutina in dnevni urniki bodo popolnoma zmedeni. Lahko se zgodi, da boste postali leni in zanemarjali boste svoje obveznosti. Na delovnem mestu lahko izbruhnejo prepiri. Ne pozabite dvakrat preveriti svojega dela, saj so možnosti za napake velike.

Oven

Retrogradni Merkur v devici bo upočasnil vaše posle. Morda bo trajalo nekaj časa, da vaši partnerji ali stranke dosežejo dogovor. Namesto da hitite, skrbno analizirajte dokumentacijo, da se izognete prevaram.

Bik

Retrogradni Merkur bo dober za vaše ljubezensko življenje, saj vas devica povezuje z ljudmi, ki si jih zaslužite. Če pa čutite tesnobo, ne oklevajte in prekinite razmerje.

Dvojčka

V naslednjem obdobju bo vaše poslovno življenje zmedeno. Počutili se boste precej leni in izogibali se boste delu.

Rak

Retrogradnost bo rakom prinesla občutke praznine in nezaupanja v druge. Morda se boste počutili precej oddaljeni od svojih najdražjih. Nadzorujte negativne misli. Vse to vam lahko življenje obrne na glavo.

Lev

Ta čas prinaša energijo za nekaj novega. Vendar pa načrtujte previdno, da ne boste pri svojem podvigu prevarani.

Devica

Čas je, da zaključite s starimi razmerji. Namesto da obupavate, za vedno zaprite stare rane.

Tehtnica

Pazite na svoje naprave, zelo možno je, da izgubite mobilni telefon ali kakšno drugo tehnološko igračko. Vendar brez panike! Morda jo boste našli na kakšnem nenavadnem mestu.

Škorpijon

Retrogradnost bo za vas precej monotona in dolgočasna. Ne boste imeli energije, da bi šli ven, in počutili se boste leni.

Strelec

Retrogradnost bo vplivala na vaše ljubezensko življenje. Ves vaš trud v razmerju bo zaman in morali boste začeti znova.

Kozorog

Retrogradnost daje prednost vašemu napredku, idejam in rasti. Uspešno boste vodili vse, kar želite. Kljub temu nekaterih ljudi ne bo lahko pridobiti. Bodite potrpežljivi, vse je v vaših rokah, piše Najžena.

Vodnar

Vodnar, s svojim zapeljivim šarmom in manipulacijo lahko pritegnete veliko priložnosti na različnih področjih. Če pa se boste prepustili svojim željam, boste veliko izgubili.

Ribi

Morda boste imeli občutek, da vas nekdo potiska v kot ali pa opazuje. Okoli sebe boste čutili neko prisotnost. Vendar ni razloga za skrb. To so vplivi retrogradnega Merkurja v devici. Pogosteje boste morali ven.