Prva pomoč za dušo

Si predstavljate, da imate vedno ob sebi nekoga, da vas motivira? Kaj pa če spoznate, da ga že imate in da ste to pravzaprav sami sebi? Različni dogodki krepijo našo dušno obrambo. Tudi ko nas preplavijo negativna čustva in smo se prisiljeni spopasti z njimi, nam hkrati prav to prinaša nove izkušnje. Kdor je torej že v mirnem obdobju vzpostavil svojo lekarno za dušo, se vanjo veliko laže zateče v napornem obdobju. V takih trenutkih zato najprej analizirajte stanje in se vprašajte, katero čustvo vas prevzema in kaj želi doseči.

Če predolgo ignorirate svoje impulze in živite na avtomatskem pilotu, se vklopi potreba po ponovnem vzpostavljanju ravnotežja. Kaj vam ga bo povrnilo, ugotovite tako, da dokončate stavek: Rad/-a bi … tekla, spekla torto, kupila psa, bližino … Ko veste, kaj si želite, lahko začnete pot do uresničitve. Morda je čas, da se poslovite od žalosti. Naravno je, da ste včasih žalostni. O nadaljnjih procesih v vaši duši odloča vaš odziv na to čustvo. Lahko se odločite, da boste poskusili obuditi srečo. Za prvo pomoč si omislite škatlo, v kateri so lahko svečke, čaji, številke ljudi, ki vas bodo potolažili, slike s spomini … K vsemu temu se lahko zatečete, ko se boste spet znašli v tem položaju.

Posledice stresa se nalagajo v telesu. Izčrpani ste in bi se radi umirili. Cilj je, da si na novo postavite prioritete. Zapišite, katere reči so vam v preteklih dveh tednih samo kradle čas in vas spravljale ob živce. Nato prečrtajte vse, kar po vašem mnenju ni bilo nujno. Tako pridobite čas za premore. Idealni ritem je, da si na 25 minut dela vzamete 5 minut premora. Ko prečrtate štiri opravila s seznama, si privoščite 20-minutni sprehod ali jogo.

Odstranite balast

Ali ste pred menjavo službe ali v katerem drugem položaju, v katerem vam sicer utripajo vsi vaši alarmi, vendar vas strah in varnost zadržujeta na mestu? Onemogočite ga z zaupanjem v sebi in drugih. Premislite, kaj vam vzbuja zaupanje. Lahko je to talisman za moč, določen vonj ali glasba. Pomaga, da se pomirite in si prigovarjate, da ste zaščiteni, da bo vse dobro in bo gladko potekalo. S tem se boste povezali s svojim notranjim rezervoarjem moči, odločnosti, poguma in zaupanja. Če potrebujete boljšo koncentracijo in vam misli uhajajo ter se ne morete umiriti, je prva pomoč, da postavite roke pod mrzlo tekočo vodo ali odprete okno in globoko zadihate.

Lahko morate odstraniti balast. Je zasebno in v službi vsega preveč? Ne krivite se, ker ne morete opraviti vsega, zavestno odlagajte bremena. Namesto tega umestite v urnik dejavnosti, ob katerih se dobro počutite – šport, poslušanje glasbe, kino … Sprostite se lahko tudi doma, sedeč pred računalnikom, če spravite iz sebe napetost in roke za oddajo projektov, hkrati pretegnete ramena in pozvonite z nogami. Pomagate si lahko tudi z dihanjem! Redno si začnite jemati minuto za dihanje – zaprite oči in globoko dihajte. Predstavljajte si, kako zrak napolni pljuča in telo ter z izdihom odnese s seboj nakopičeno negativnost.