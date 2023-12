Priznana ruska astrologinja opozarja: v 2024 nobeni državi ne bo prizaneseno, vse to nas čaka

Tatiana Borsch je svetovno priznana in priljubljena ruska astrologinja, znana po svojih natančnih napovedih. Kaj vidi za leto 2024?

Kot piše na svoji spletni strani, so bila leta 2020, 2021, 2022 in 2023 del neprekinjenega obdobja globalne transformacije, kjer so se premaknili sami temelji tega, kar smo imeli za stalno in neomajno. Tako na državni kot osebni ravni so se in se še dogajajo globoke spremembe. V kontekstu sodobne zgodovine ni prave primerjave z obsegom sprememb, ki smo jih doživeli. Astrološko se ta preobrazba pripisuje velikemu prehodu iz dobe rib, ki je trajala 2160 let, v nastajajočo dobo vodnarja. Kaj nas torej po mnenju ruske astrologinje čaka v letu 2024, pomembni in kritični prelomnici v tej dobi sprememb?

Pozitiven začetek, vzpon Kitajske in Indije

Pred nami je še eno težko leto, leto 2024 lahko na splošno razdelimo na dve zelo različni obdobji. V prvi polovici leta bo Jupiter, ki je najmočnejši planet v našem osončju, v znamenju bika ustvaril ugoden aspekt s Saturnom. To pomeni, da se bodo dogodki na političnem parketu odvijali precej predvidljivo.

Od 18. do 26. aprila 2024 nas čaka večji astrološki dogodek. V konjunkciji bosta dva velikana sončnega sistema — Jupiter in Uran. To je ena najbolj nenavadnih zvez, ko gre za finance. Odvisno od posameznega astrološkega znamenja lahko nekateri tukaj opazijo pomembne dosežke, drugi pa nepričakovane spremembe na slabše. To bo tudi zanimiv čas za kriptovalute – morda bomo priča pomembnim vzponom in padcem novih finančnih instrumentov, ki bodo resno spremenili trg valut, saj bo Uran v biku povzročil številne finančne premike. V tem času so mogoči tudi pozitivni poslovni predlogi, spremembe kariere, napredovanja, povišanja plač in uspešne naložbe.

Prva polovica leta bo ugoden čas za Kitajsko – še naprej bo krepila svojo moč, tako gospodarsko kot politično, kar bo seveda vplivalo na njen položaj v svetovnem merilu. Morda bomo videli uspešna pogajanja glede Tajvana.

Prva polovica leta 2024 bo zelo pozitivna tudi za Indijo. Njeno gospodarstvo je v vzponu. V naslednjih treh do štirih letih bo lahko znatno vlagala v reševanje problemov, kot je revščina, ter razvila svojo infrastrukturo in industrijo. Postala bo vodilna v svetovnem gospodarstvu.

Velike težave za Evropo

Vendar pa stvari ne bodo tako rožnate na stari celini – Evropi, kjer gospodarski gonilniki, kot je Nemčija, prestajajo težavno astrološko obdobje. V Indiji je to znano kot Sade Sati (Saturnov prehod skozi znamenje Lune). Običajno to obdobje traja približno tri leta. Vsaka država bo doživljala stvari po svoje. Za Nemčijo to najverjetneje pomeni gospodarsko upočasnitev ter notranjepolitične in družbene turbulence. To je trend, ki se je začel leta 2022 in bo trajal približno tri leta.

Prva polovica leta 2024 je ključna tudi za Rusijo, saj bodo leta 2024 predsedniške volitve. Astrologinja predvideva, da bo Putin ostal na oblasti, kljub ruskemu nasprotovanju in vmešavanju Zahoda, ki bo tokrat brez primere. Čeprav bo Putin ostal v Kremlju, bo njegova vlada doživela veliko menjav, tako kot druge strukture oblasti.

Vojna v Ukrajini se bo v prvi polovici leta začela nekoliko umirjati, in čeprav večjih sovražnosti ne bo, bodo spopadi izbruhnili na različnih točkah na različnih frontah. Težave Ukrajine so se začele s Sade Sati leta 2020. V letih 2024–2025 naj bi ta pojav dosegel svojo zadnjo fazo. Borscheva meni, da obstaja zelo velika možnost, da se država razdeli na vplivne sfere, s čimer je ogrožena njena neodvisnost. Leta 2024 bi lahko Poljska odkrito zahtevala Lvov in zahodna ozemlja, ki so bila po drugi svetovni vojni prepuščena Ukrajini.

Druga polovica leta 2024 bo resnično težka, nobeni državi ne bo prizaneseno

Druga polovica leta 2024 bo veliko bolj težavna za vse države in veliko težja od prve polovice. 25. maja bo Jupiter prestopil v dvojčka in do junija bomo priča spremembam v načrtih in večjim konfliktom, tako v naših medsebojnih odnosih kot med državami. Do sredine avgusta bo Jupiter tvoril oster aspekt s Saturnom, ki prinaša bitko med starimi strukturami in novim svetom, v katerem živimo. Ta aspekt se bo ponovil jeseni in pozimi 2024. Naš svet je poln protislovij in to bo postalo le še bolj očitno. Gospodarska kriza se bo poslabšala in skoraj nobeni državi ne bo prizaneseno.

Vojna v Ukrajini bo spet dobila zagon. Jeseni in pozimi 2024 bodo stvari za Rusijo postale težke, saj bo konflikt dobil novo intenzivnost. To se bo nadaljevalo v prvi polovici leta 2025, čeprav bo postopoma postalo jasno, da za ta konflikt ni vojaške rešitve, in stvari bodo začele zamirati. Sankcije bodo ostale v veljavi, čeprav se bodo stvari počasi, a zanesljivo obračale v bolj konstruktivno smer.

V drugi polovici leta bo Evropska unija priča razdoru med državami članicami. Ta trend se bo nadaljeval tudi v letu 2025. Morda bomo videli, kako se nekatere države premikajo proti večji neodvisnosti od Bruslja. Razlog je lahko gospodarska kriza, ki bo mnoge vlade prisilila, da delajo v korist lastnih držav. Očitno v letu 2024 ne bomo videli nobene ponovitve Brexita, nas pa to lahko čaka nekoliko kasneje. V prihodnjih treh do štirih letih se bo EU resno spremenila, Evropska komisija pa bo morda izgubila nekaj pristojnosti, saj bo narekovanje pravil igre svetu postalo veliko težje.

ZDA čaka velik udarec

V ZDA bi lahko bilo leto 2024 še posebej težko. Pluton se vrača na svoje mesto v »rojstni karti« ZDA, kar je zelo pomembno, saj bo v sektorju, odgovornem za bančni sistem, finance in celo čustveno stanje družbe.

Pluton je planet, ki je odgovoren za čiščenje in obnovo, prinaša pa tudi uničenje vsega zastarelega, kar lahko sproži globalne krize, ki so neizogibne ob vsaki spremembi sistema. Zato lahko leta 2024 sprožijo demonstracije proti sedanji vladi, pa tudi resen boj za oblast med pripadniki vladajočega razreda.

V drugi polovici leta lahko ZDA izgubijo veliko zaveznikov – ta trend se bo nadaljeval v letu 2025. Morda bo to posledica močnejše Kitajske, Rusije in Indije ali pa naraščajočih gospodarskih težav. ZDA bodo oslabele v svoji vlogi hegemona.

Predsedniške volitve v ZDA leta 2024 lahko prinesejo ponovitev tega, kar smo videli leta 2020. Težko si je predstavljati, da bi Joe Biden obstal na predsedniškem položaju. Odšel bo. Volitve bodo polne škandalov.

Drugi trn v peti ZDA so lahko razmere na Bližnjem vzhodu, ki so že tako nestabilne, a leta 2024 lahko izbruhne nekakšen vojaški spopad.

Jupiter v dvojčkih ustvarja negativen aspekt s Saturnom, ki se bo zaprl sredi avgusta in napoveduje težave svetovnemu gospodarstvu. To pomeni razmere, ki so zelo nestabilne, z nestanovitnimi trgi in težavami v bančnem sektorju.

Morda pa bomo priča znanstvenim prebojem – nova tehnologija in odkritja čakajo v rokah mladih in nadarjenih svetovnih znanstvenikov.

Leto poplav in orkanskih vetrov

Vse leto bo vreme nestabilno, obalne države in otoke bodo prizadele poplave. Morda bomo videli še resnejšo različico dogodkov, ki smo jim bili v zadnjih letih priča v več regijah sveta. V drugi polovici leta lahko mnoge države pričakujejo močne vetrove in tornade.

Če želite poroko, otroka, nepremičnino, opravite to v prvi polovici leta

Čeprav lahko rečemo, da ima vsak svojo usodo, se globalne okoliščine pogosto posredno odražajo v življenju vsakega od nas.

Kljub vsem vzponom in padcem je prva polovica leta 2024 najboljši čas za poroko, rojstvo otrok ali nakup nepremičnine.

V drugi polovici leta ne priporoča nobenih daljših potovanj, začenjanja pravnih postopkov ali sprejemanja pomembnih odločitev o selitvi. V tem času bo marsikatera zveza razpadla.